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При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 24.08.2024
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12:51 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/gorlovka-1968221964.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 24.08.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб, еще трое получили ранения при обстреле со стороны украинских войск Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:51
2024-08-24T12:51
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения при обстреле со стороны украинских войск Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по улице Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения. Обстрел в 10.40: по улице Загорского ранена женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб человек

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб один человек. еще трое ранены

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Один человек погиб, еще трое получили ранения при обстреле со стороны украинских войск Горловки, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 24 августа по состоянию на 12.00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП "Ритуал" по улице Мануильского на территории кладбища погиб сотрудник ГП - мужчина 1973 года рождения, ранены два человека: сотрудник ГП - мужчина 1972 и мужчина 1946 года рождения. Обстрел в 10.40: по улице Загорского ранена женщина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия удара дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Горловке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 20:53
 
В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтирол
 
 
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