https://ria.ru/20240824/gorlovka-1968217071.html

Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк

Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.08.2024

Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк

Украинские войска в субботу утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:47

2024-08-24T11:47

2024-08-24T11:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569320385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3775498e6a5948f14c039726e5dc8c41.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 10.40 - н.п. Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, за два часа с 9.30 до 11.15 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия