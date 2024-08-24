https://ria.ru/20240824/gorlovka-1968217071.html
Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк
Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк
Украинские войска в субботу утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:47
2024-08-24T11:47
2024-08-24T11:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром атаковали Горловку с применением дрона-камикадзе, а также обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 10.40 - н.п. Горловка (Никитовский район): БпЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, за два часа с 9.30 до 11.15 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240824/reshenie-1968209346.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска атаковали Горловку дроном и обстреляли Донецк
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе и обстреляли Донецк