Германия не выдержит испытания Украиной
В Германии назначили дату парламентских выборов — 28 сентября 2025 года. Но ведь это еще так нескоро, через тринадцать месяцев... Нет, не целых тринадцать, а всего тринадцать, потому что избирательная кампания уже фактически идет. Более того, большинство избирателей крупнейшей — в экономическом смысле — страны Европы хотели бы проведения досрочных выборов: недавние опросы показали, что за них выступают 53 процента избирателей (и всего треть против).
Однако внеочередных выборов в бундестаг не будет. Они совершенно не нужны ни правящей трехпартийной коалиции, ни главной оппозиционной партии — христианским демократам. Обе стороны рассчитывают за оставшийся год укрепить позиции. Шольц с союзниками надеется на чудо — на то, что падение популярности прекратится и начнется рост рейтингов (сейчас все три партии набирают в районе 30 процентов). А партия Фридриха Мерца — на дальнейшее укрепление позиций (на рост с нынешних 30-33 процентов). Итак, формально смена Шольца на Мерца (который, впрочем, пока еще не назван кандидатом в канцлеры) предопределена — и вопрос только в нюансах, то есть составе будущей коалиции? Вовсе нет, потому что немецкая политическая система все глубже загоняет себя в тупик. Причиной которого является попытка игнорировать тенденцию роста несистемных партий — или, говоря проще, блокировать их путь к власти. Но если раньше, то есть последние десять лет, несистемная партия была одна — "Альтернатива для Германии" (АдГ), то в этом году их стало две: появился левый "Альянс Сары Вагенкнехт". Обе партии на выборах в Европарламент в начале июня взяли чуть больше 21 процента, но их реальная популярность в Германии значительно выше.
А уж на востоке страны и вовсе скоро сложится уникальная ситуация.
Через неделю пройдут выборы в Саксонии и Тюрингии, а 22 сентября еще и в Бранденбурге — в этих трех восточногерманских землях проживает десятая часть населения страны. Прогноз исхода выборов примерно одинаков — во всех трех землях АдГ возьмет первое место с результатом сильно выше 30 процентов. А на третьем месте окажется "Альянс Сары Вагенкнехт" — который может набрать 15-17 процентов голосов. То есть весьма вероятно, что две несистемные партии в сумме наберут больше половины голосов, и это станет откровенным вотумом недоверия всей партийной системе ФРГ. Радикалы, антиэмигрантские, антиатлантические, пророссийские силы — так шельмуют и АдГ, и партию Вагенкнехт (альтернативщиков называют еще и экстремистами, а то и фашистами). Все системные партии запрещают себе вступать в коалиции с АдГ на любом уровне, но в отношении партии Вагенкнехт такого жесткого бойкота пока нет.
Однако все эти игры могли быть возможны до того момента, пока обе партии вместе не получат большинство — пусть и на земельном уровне. А что будет, если они решат создать коалицию? Ведь тогда они смогут прийти к власти — пусть для начала на местном уровне. Хотя раньше Вагенкнехт утверждала, что коалиций с АдГ не будет, месяц назад она заявила, что ее партия будет формировать региональные правительства только с теми, кто занимает "политическую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне". Но ведь это прямой намек на АдГ — только она согласна с утверждениями Вагенкнехт о том, что правительство Шольца превратило Германию в воюющую страну. То есть коалиция двух несистемных партий — при всех разногласиях по социально-экономическим вопросам — возможна?
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Да, возможна, но вряд ли она сложится уже в следующем месяце. Слишком велико будет противодействие ей. ХДС, которая займет второе место в Тюрингии и Саксонии, будет пытаться сформировать коалицию со всеми, кроме АдГ, и начнет заигрывать с партией Вагенкнехт. Сумеет ли молодая партия избежать искушения "похода во власть"? Даже если сумеет, то сделает ли второй шаг, то есть пойдет ли на блокирование с "экстремистами"? Все это станет моментом истины как для партии Вагенкнехт, так и важнейшим Рубиконом для всей немецкой политической системы.
Потому что как только АдГ и "Альянс Сары Вагенкнехт" начнут сначала координировать свои действия, а потом и блокироваться, входить в коалиции, для большинства системных немецких партий включится обратный отсчет времени. Старейшая партия страны, правящая сейчас СДПГ, как и вышедшие в свое время из нее "зеленые", будут падать, отдавая избирателей Саре Вагенкнехт, а ХДС-ХСС придется честно конкурировать с АдГ, которая будет наступать им на пятки, а потом и оставит позади. Останутся в своей небольшой нише только либеры из СвДП — но уже не смогут ни на что влиять.
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Понятно, что подобный передел категорически не устраивает большую часть немецкого истеблишмента и уже тем более — англосаксонских старших братьев. Но именно они делают все для того, чтобы популярность антисистемных сил росла, именно они, по сути, расчищают им путь к власти. Чем больше будет поддержки Зеленскому, чем более русофобской будет политика Берлина, тем быстрее будет разрушаться немецкая партийная система. Иногда Украина действительно способна объединить — как в случае "Альтернативы" и "Альянса".