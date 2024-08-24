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Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток - РИА Новости, 24.08.2024
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21:28 24.08.2024
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Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток
Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток - РИА Новости, 24.08.2024
Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток
Председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отправился в субботу с визитом на Ближний Восток в рамках усилий РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:28
2024-08-24T21:28
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отправился в субботу с визитом на Ближний Восток в рамках усилий США по предотвращению эскалации напряженности в регионе, передает агентство Рейтер. "Высокопоставленный американский генерал начал в субботу необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить способы предотвращения новой эскалации напряженности, которая может перерасти в более широкий конфликт", - говорится в материале агентства. Браун в интервью Рейтер сообщил, что в рамках визита посетит Иорданию, Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных лидеров. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
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в мире, цены на нефть, ближний восток, израиль, сша, исмаил хания, хезболла, хамас
В мире, Цены на нефть, Ближний Восток, Израиль, США, Исмаил Хания, Хезболла, ХАМАС
Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток

Reuters: американский генерал Браун отправился с визитом на Ближний Восток

© AP Photo / Kevin DietschГенерал ВВС США Чарльз Браун-младший
Генерал ВВС США Чарльз Браун-младший - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Kevin Dietsch
Генерал ВВС США Чарльз Браун-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отправился в субботу с визитом на Ближний Восток в рамках усилий США по предотвращению эскалации напряженности в регионе, передает агентство Рейтер.
«
"Высокопоставленный американский генерал начал в субботу необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить способы предотвращения новой эскалации напряженности, которая может перерасти в более широкий конфликт", - говорится в материале агентства.
Браун в интервью Рейтер сообщил, что в рамках визита посетит Иорданию, Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных лидеров.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В США заявили о переброске на Ближний Восток большого числа военных
9 августа, 01:43
 
В миреЦены на нефтьБлижний ВостокИзраильСШАИсмаил ХанияХезболлаХАМАС
 
 
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