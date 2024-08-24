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Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток

Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток - РИА Новости, 24.08.2024

Начальник генштаба США отправился с визитом на Ближний Восток

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отправился в субботу с визитом на Ближний Восток в рамках усилий РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:28

2024-08-24T21:28

2024-08-24T21:28

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ближний восток

израиль

сша

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хезболла

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Чарльз Браун отправился в субботу с визитом на Ближний Восток в рамках усилий США по предотвращению эскалации напряженности в регионе, передает агентство Рейтер. "Высокопоставленный американский генерал начал в субботу необъявленный визит на Ближний Восток, чтобы обсудить способы предотвращения новой эскалации напряженности, которая может перерасти в более широкий конфликт", - говорится в материале агентства. Браун в интервью Рейтер сообщил, что в рамках визита посетит Иорданию, Египет и Израиль, чтобы выслушать мнения военных лидеров. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства в конце июля высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Иран и руководство "Хезболлах" пообещали нанести по Израилю мощный ответный удар. Военное командование Израиля в свою очередь заявило, что готово к любому развитию событий, как к обороне, так и к наступлению.

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ближний восток

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, ближний восток, израиль, сша, исмаил хания, хезболла, хамас