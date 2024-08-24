https://ria.ru/20240824/frezerovanie-1968216802.html

На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна

На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна - РИА Новости, 24.08.2024

На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна

Фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве завершили утром в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:43

2024-08-24T11:43

2024-08-24T11:43

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве завершили утром в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Утром завершили фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы. Фрезерование - это первый этап подготовки к укладке нового асфальта. С помощью фрезы удаляем изношенные и поврежденные слои", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас проводятся подготовительные работы перед укладкой асфальта. Следующий шаг — нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва