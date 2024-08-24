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На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна - РИА Новости, 24.08.2024
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На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна - РИА Новости, 24.08.2024
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна
Фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве завершили утром в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:43
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве завершили утром в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Утром завершили фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы. Фрезерование - это первый этап подготовки к укладке нового асфальта. С помощью фрезы удаляем изношенные и поврежденные слои", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сейчас проводятся подготовительные работы перед укладкой асфальта. Следующий шаг — нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
На Тверской улице в Москве завершили фрезерование дорожного полотна

На Тверской улице в Москве утром завершили фрезерование дорожного полотна

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы в Москве завершили утром в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Утром завершили фрезерование дорожного полотна на участке Тверской улицы. Фрезерование - это первый этап подготовки к укладке нового асфальта. С помощью фрезы удаляем изношенные и поврежденные слои", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сейчас проводятся подготовительные работы перед укладкой асфальта. Следующий шаг — нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия.
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