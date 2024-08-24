https://ria.ru/20240824/festival-1968268210.html
Под Калининградом открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне
Под Калининградом открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне - РИА Новости, 24.08.2024
Под Калининградом открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне
Исторический фестиваль, посвященный 110-летию Первой мировой войны открылся в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:09
2024-08-24T19:09
2024-08-24T19:09
гусев
калининградская область
россия
алексей беспрозванных
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
президентский фонд культурных инициатив
российская академия наук
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КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Исторический фестиваль, посвященный 110-летию Первой мировой войны открылся в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства. "Двадцать четвертого и 25 августа в Калининградской области проходят мероприятия, посвящённые 110-летию со дня начала Первой мировой войны 1914-1918 годов. Также продолжаются "Царские дни", реализуемые с 2019 года по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и правительства региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что исторический фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив и Российским военно-историческим обществом. В храме-памятнике в честь Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны в городе Гусеве прошла панихида по погибшим воинам и открыты мемориальные доски в честь соединений русских войск, участвовавших в боях. Церемониальные мероприятия завершились у памятника "Штыковая атака", к которому гости возложили цветы. "На территории современной Калининградской области в 1914 году шли масштабные боевые действия. Сегодня мы вспоминаем о подвиге и самопожертвовании русских воинов, которые стояли на защите Отечества 110 лет назад. Мы отдаем дань памяти героям Гумбинненского сражения, которое стало ярким примером доблести русских солдат и офицеров. Вспоминая эти подвиги, мы также никогда не забудем о милосердии и примерах благотворительности. Для нас это образец сплоченности и вовлеченности в общую победу", – приводит пресс-служба слова врио губернатора Алексей Беспрозванных. Самым масштабным событием памятных мероприятий стало открытие на центральной площади Гусева исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России и мира". Здесь расположилась реконструкция военного лагеря, лазарета и штаба периода Гумбинненского сражения. Также стартовал праздник благотворительности "Белый цветок". Идея Всероссийской акции с многовековой историей заключается в жертвовании средств посредством символической покупки изделий, в том числе, белых цветов – символов милосердия. Собранные средства направят на поддержку семей участников СВО. "Исторические свидетельства говорят нам об удивительных подвигах, подвигах воинских и милосердия, напоминают нам о том, что наши предки твердо стояли на страже свободы и независимости Родины. Этот подвиг повторяли наши отцы в Великую Отечественную войну, этот подвиг повторялся в многочисленных военных конфликтах и повторяется сейчас. Будем же хранить и продолжать героические традиции! Мы – народ, за которым тысячелетняя история. Наша православная вера претерпела огромные испытания, наши силы не раз были подорваны наступлением врага, но Господь нас не оставлял", – приводит пресс-служба слова председателя Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой. Гости исторического фестиваля в Гусеве могут посетить передвижную стендовую выставку Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Института всеобщей истории РАН при поддержке Калининградского областного историко-художественного музея "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне". Выставка расположена в храме Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны. Знаковым событием исторического фестиваля станет серия интерактивных лекций от ведущих специалистов в области военной истории России. В храме-памятнике в честь Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны работает открытый кинозал, организованный совместно с партнёрами – Государственным фондом кинофильмов Российской Федерации и кинокомпанией Art Pictures Group. Впервые в Калининградской области состоится показ классики военного кинематографа, фильма обладателя двух наград премии "Оскар", экранизации романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Эксклюзивно в Гусеве открылась фотовыставка от музея-заповедника "Царское Село", посвящённая воздухоплаванию начала 20 века и в годы Первой мировой. Экспозиция объединила редкие материалы по теме воздухоплавания из музеев, архивов и частных собраний. На главной сцене на центральной площади Гусева 24 и 25 августа зрителям будет представлен уникальный проект Егора Яковлева "Образ человека в контексте Первой мировой войны". Актёры, популяризаторы истории и мастера сценической речи обратят внимание молодёжи на историю одного из важнейших периодов России и мира. Гумбинненское сражение 20 августа 1914 года - стало первой победой русского оружия в Первой мировой войне. Оно открыло дорогу русским солдатам в Восточную Пруссию и заставило немецкое руководство ослабить давление на союзников — Францию и Великобританию.
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гусев, калининградская область, россия, алексей беспрозванных, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, президентский фонд культурных инициатив, российская академия наук
Гусев, Калининградская область, Россия, Алексей Беспрозванных, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Президентский фонд культурных инициатив, Российская академия наук
Под Калининградом открылся фестиваль, посвященный Первой мировой войне
В Калининградской области открылся фестиваль к 110-летию Первой мировой войны
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Исторический фестиваль, посвященный 110-летию Первой мировой войны открылся в Калининградской области, сообщает пресс-служба правительства.
«
"Двадцать четвертого и 25 августа в Калининградской области проходят мероприятия, посвящённые 110-летию со дня начала Первой мировой войны 1914-1918 годов. Также продолжаются "Царские дни", реализуемые с 2019 года по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и правительства региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исторический фестиваль поддерживается Президентским фондом культурных инициатив
и Российским военно-историческим обществом. В храме-памятнике в честь Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны в городе Гусеве
прошла панихида по погибшим воинам и открыты мемориальные доски в честь соединений русских войск, участвовавших в боях. Церемониальные мероприятия завершились у памятника "Штыковая атака", к которому гости возложили цветы.
«
"На территории современной Калининградской области в 1914 году шли масштабные боевые действия. Сегодня мы вспоминаем о подвиге и самопожертвовании русских воинов, которые стояли на защите Отечества 110 лет назад. Мы отдаем дань памяти героям Гумбинненского сражения, которое стало ярким примером доблести русских солдат и офицеров. Вспоминая эти подвиги, мы также никогда не забудем о милосердии и примерах благотворительности. Для нас это образец сплоченности и вовлеченности в общую победу", – приводит пресс-служба слова врио губернатора Алексей Беспрозванных.
Самым масштабным событием памятных мероприятий стало открытие на центральной площади Гусева исторического фестиваля "Первая мировая. Судьба России
и мира". Здесь расположилась реконструкция военного лагеря, лазарета и штаба периода Гумбинненского сражения. Также стартовал праздник благотворительности "Белый цветок". Идея Всероссийской акции с многовековой историей заключается в жертвовании средств посредством символической покупки изделий, в том числе, белых цветов – символов милосердия. Собранные средства направят на поддержку семей участников СВО.
"Исторические свидетельства говорят нам об удивительных подвигах, подвигах воинских и милосердия, напоминают нам о том, что наши предки твердо стояли на страже свободы и независимости Родины. Этот подвиг повторяли наши отцы в Великую Отечественную войну, этот подвиг повторялся в многочисленных военных конфликтах и повторяется сейчас. Будем же хранить и продолжать героические традиции! Мы – народ, за которым тысячелетняя история. Наша православная вера претерпела огромные испытания, наши силы не раз были подорваны наступлением врага, но Господь нас не оставлял", – приводит пресс-служба слова председателя Наблюдательного Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анны Громовой.
Гости исторического фестиваля в Гусеве могут посетить передвижную стендовую выставку Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Института всеобщей истории РАН
при поддержке Калининградского областного историко-художественного музея "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне". Выставка расположена в храме Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны.
Знаковым событием исторического фестиваля станет серия интерактивных лекций от ведущих специалистов в области военной истории России.
В храме-памятнике в честь Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны работает открытый кинозал, организованный совместно с партнёрами – Государственным фондом кинофильмов Российской Федерации и кинокомпанией Art Pictures Group. Впервые в Калининградской области состоится показ классики военного кинематографа, фильма обладателя двух наград премии "Оскар", экранизации романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен".
Эксклюзивно в Гусеве открылась фотовыставка от музея-заповедника "Царское Село", посвящённая воздухоплаванию начала 20 века и в годы Первой мировой. Экспозиция объединила редкие материалы по теме воздухоплавания из музеев, архивов и частных собраний.
На главной сцене на центральной площади Гусева 24 и 25 августа зрителям будет представлен уникальный проект Егора Яковлева "Образ человека в контексте Первой мировой войны". Актёры, популяризаторы истории и мастера сценической речи обратят внимание молодёжи на историю одного из важнейших периодов России и мира.
Гумбинненское сражение 20 августа 1914 года - стало первой победой русского оружия в Первой мировой войне. Оно открыло дорогу русским солдатам в Восточную Пруссию и заставило немецкое руководство ослабить давление на союзников — Францию
и Великобританию
.