https://ria.ru/20240824/ekspert-1968195363.html

Эксперт оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Эксперт оценил шансы Украины на вступление в НАТО - РИА Новости, 24.08.2024

Эксперт оценил шансы Украины на вступление в НАТО

За 75 лет своего существования НАТО превратилась из оборонительного альянса в агрессивную организацию, на что указывает её вовлеченность в конфликт на Украине,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:13

2024-08-24T07:13

2024-08-24T07:13

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За 75 лет своего существования НАТО превратилась из оборонительного альянса в агрессивную организацию, на что указывает её вовлеченность в конфликт на Украине, однако сам Киев может не рассчитывать на прием в альянс, который отличает циничное и прагматическое отношение к союзникам, заявил РИА Новости эксперт РИСИ Сергей Ермаков. Североатлантический договор (The North Atlantic Treaty), легший в основание НАТО, был подписан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне и вступил в силу 24 августа того же года. Тогда его подписали 12 стран. Сейчас в НАТО 32 страны. НАТО создавалась для коллективной обороны "Изначально альянс создавался для коллективной обороны перед лицом СССР и социалистического блока. Основная задача альянса была именно в этом. То есть ему обороны было достаточно, при создании альянса декларировались благие цели безопасности", - рассказал Ермаков, отметив внимание, которое уделяется Пятой статье договора, которая говорит о коллективной обороне и выдвигает принцип "один за всех, все за одного". Кроме того, одной из важных целей, для которых создавался альянс, был контроль над только что побежденной Германией – она не должна была стать слишком активным и слишком самостоятельным игроком в Европе. Ермаков обратил внимание, что в годы холодной войны блок не проводил никаких военных операций, в том числе из опасения вызвать ответную реакцию СССР и Варшавского договора – страны НАТО опасались прямого вовлечения в открытый вооруженный конфликт с социалистическим лагерем, с Советским Союзом. "Когда вопрос доходил до какой-то реальной необходимости для США опоры на союзников, то американцы действовали путем создания нескольких малых коалиций. Мы видим, что в Индокитае, во Вьетнаме, в том же самом США отдельные страны-члены альянса. Но действовать в рамках общей коалиции тогда считалось это излишним", - напомнил эксперт. Кризис идентичности после холодной войны После окончания холодной войны НАТО переживала кризис идентичности, отмечает эксперт – Варшавский договор и сам СССР, против которого создавалась НАТО, перестали существовать. "Казалось, что этот блок должен был распасться. Зачем он нужен? Провозгласили же стремление к единой неделимой Европе от Лиссабона до Владивостока, пространство безопасности общеевропейской или евроазиатской. Отсюда вставал вполне справедливый, логичный вопрос: зачем нужна НАТО в такой структуре?", - вспоминает эксперт. Тогда эксперты и политики рассуждали, что НАТО должна либо радикально трансформироваться и включать всех серьезных игроков на европейском пространстве, включая Россию, либо вообще должна уступить место другим институтам вроде ОБСЕ, который объединяет гораздо больше стран. "Вот тогда НАТО и стала придумывать для себя новые задачи, в которых она проецировала силу – под предлогом проведения гуманитарных интервенций, урегулирования конфликтов и так далее. Но это все красивая риторика, мы все прекрасно видим, что за ней скрывается решение геополитических амбиций главного игрока в НАТО, то есть США", - объяснил политолог. Сейчас блок ведет себя агрессивноСейчас блок ведет себя достаточно агрессивно, констатирует Ермаков. "Пускай напрямую он не участвует в вооруженном конфликте на Украине, но тем не менее фактически действия самого блока НАТО на Украине можно квалифицировать как введение прокси-войны против одного из главных геополитических противников США, которые являются лидером НАТО, – то есть против России", - отметил Ермаков. Он напомнил, что в стратегической концепции альянса, действующей с 2022 года, Россия признается главным противником. "Соответственно, именно против нашей страны сейчас и направлена военная подготовка блока и политика так называемого сдерживания, которую на самом деле можно квалифицировать как политику противодействия", - считает эксперт. Он констатировал, что, когда это нужно, НАТО заявляет, что не участвует в конфликте, а занимается только поставками вооружений. "Официальные лица НАТО оправдывались, что это не НАТО помогает, а страны-члены НАТО. Но на последнем саммите все встало на свои места, и уже НАТО заявила, что берет на себя и под полную ответственность военно-техническую поддержку Украины, то есть косвенным образом вовлекается в вооруженный конфликт", - отметил политолог. "Проблемные страны НАТО не нужны"По оценке Ермакова, у Украины нет шансов на вступление в НАТО – блок цинично использует разные страны и конфликты в своих интересах, а вот новые проблемные члены, от которых будет больше хлопот, чем пользы, ему не нужны. "Всегда в последнее время НАТО имеет достаточно циничное отношение к союзникам. И всегда был такой принцип, что НАТО нуждается не в потребителях, а в поставщиках безопасности", - заявил эксперт. Он напомнил, что этот принцип в наиболее открытой и резкой форме выразил Дональд Трамп, который прямым текстом заявлял - кто не платит, тот пусть не рассчитывает на Пятую статью. "То есть четко заявил, кто может рассчитывать на нас, а кто нет. То есть проблемные страны НАТО не нужны. Они нужны только отдельным игрокам, будь то США, Великобритания, Франция или Германия, для решения каких-то своих политических амбиций", - отметил эксперт РИСИ. "А вот нести ответственность НАТО не хочет. В последнее время мы видим, что та же самая операция НАТО в Афганистане сейчас вообще вышла из натовской повестки. На последнем саммите НАТО слово "Афганистан" не упоминалось вообще официально. А ведь блок почти 10 лет участвовал в этой операции, которая стоила многих сил, средств и жизней военнослужащих. А в результате мы видели такое позорное бегство и все, НАТО сняла с себя ответственность", - рассказал эксперт. То же самое произошло в Ливии, где НАТО проводила военную операцию, вызвавшую даже миграционный кризис в Европе. Однако НАТО на себя брать ответственность за свои действия не торопится. "Украина – это такие сладкие обещания (со стороны НАТО) и упражнения в словесности. То обещают Украине расширенное партнерство, то обязательное членство. Но никакой конкретики по срокам и по механизмам вступления предложено не было и, я думаю, в ближайшее время не будет", - прогнозирует он.

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952607053.html

https://ria.ru/20240402/razrushenie-1937222146.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937261238.html

https://ria.ru/20240402/gavrilov-1937190535.html

https://ria.ru/20240824/rasmussen-1968188383.html

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украина, сша, ссср, дональд трамп, нато, обсе