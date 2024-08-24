https://ria.ru/20240824/efimov-1968146811.html
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии - РИА Новости, 24.08.2024
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии
В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:08
2024-08-24T13:08
2024-08-24T13:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По словам Ефимова, протяженность каждого тоннеля составит примерно 5540 метров."Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс "София" диаметром шесть метров. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей будут пройдены горным способом. В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что начало проходки тоннеля планируют на осень. Движение комплекса "София" пройдет от правого перегонного тоннеля, затем его демонтируют. После предстоит транспортировка в монтажно-щитовую камеру. Она находится на станции "Звенигородская", после чего состоится проходка левого перегонного тоннеля.В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на строительной площадке будущей станции "Звенигородская" подошли к концу работы по устройству ограждающей конструкции котлована. Также здесь уже идет монтаж распорной системы и разработка грунта. На данный момент изъяли около 70 тысяч кубометров и смонтировали 800 тонн металлоконструкций.Рублево-Архангельская линия метро находится на северо-западе Москвы. Она расположена под жилой и промышленной застройкой. Кроме того, под ней находятся парковые зоны и водоемы.
https://ria.ru/20240822/efimov-1967707568.html
https://ria.ru/20240817/efimov-1966714609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, протяженность каждого тоннеля составит примерно 5540 метров.
"Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс "София" диаметром шесть метров. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей будут пройдены горным способом. В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что начало проходки тоннеля планируют на осень. Движение комплекса "София" пройдет от правого перегонного тоннеля, затем его демонтируют. После предстоит транспортировка в монтажно-щитовую камеру. Она находится на станции "Звенигородская", после чего состоится проходка левого перегонного тоннеля.
В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов
отметил, что на строительной площадке будущей станции "Звенигородская" подошли к концу работы по устройству ограждающей конструкции котлована. Также здесь уже идет монтаж распорной системы и разработка грунта. На данный момент изъяли около 70 тысяч кубометров и смонтировали 800 тонн металлоконструкций.
Рублево-Архангельская линия метро находится на северо-западе Москвы. Она расположена под жилой и промышленной застройкой. Кроме того, под ней находятся парковые зоны и водоемы.