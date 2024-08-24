Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/efimov-1968146811.html
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии - РИА Новости, 24.08.2024
Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии
В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:08
2024-08-24T13:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609443_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_51ad517640caf69bf074d1f2462da21d.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По словам Ефимова, протяженность каждого тоннеля составит примерно 5540 метров."Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс "София" диаметром шесть метров. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей будут пройдены горным способом. В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что начало проходки тоннеля планируют на осень. Движение комплекса "София" пройдет от правого перегонного тоннеля, затем его демонтируют. После предстоит транспортировка в монтажно-щитовую камеру. Она находится на станции "Звенигородская", после чего состоится проходка левого перегонного тоннеля.В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на строительной площадке будущей станции "Звенигородская" подошли к концу работы по устройству ограждающей конструкции котлована. Также здесь уже идет монтаж распорной системы и разработка грунта. На данный момент изъяли около 70 тысяч кубометров и смонтировали 800 тонн металлоконструкций.Рублево-Архангельская линия метро находится на северо-западе Москвы. Она расположена под жилой и промышленной застройкой. Кроме того, под ней находятся парковые зоны и водоемы.
https://ria.ru/20240822/efimov-1967707568.html
https://ria.ru/20240817/efimov-1966714609.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949609443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff75a1121153c4891458b5129022d7a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Москве стартовала подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей, расположенных между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся Рублево-Архангельской линии метрополитена, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, протяженность каждого тоннеля составит примерно 5540 метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Ефимов: Москва выделила 33,2 га под коммерческие масштабные инвестпроекты
22 августа, 10:09
"Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс "София" диаметром шесть метров. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей будут пройдены горным способом. В настоящий момент строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры. Сейчас они приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что начало проходки тоннеля планируют на осень. Движение комплекса "София" пройдет от правого перегонного тоннеля, затем его демонтируют. После предстоит транспортировка в монтажно-щитовую камеру. Она находится на станции "Звенигородская", после чего состоится проходка левого перегонного тоннеля.
В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на строительной площадке будущей станции "Звенигородская" подошли к концу работы по устройству ограждающей конструкции котлована. Также здесь уже идет монтаж распорной системы и разработка грунта. На данный момент изъяли около 70 тысяч кубометров и смонтировали 800 тонн металлоконструкций.
Рублево-Архангельская линия метро находится на северо-западе Москвы. Она расположена под жилой и промышленной застройкой. Кроме того, под ней находятся парковые зоны и водоемы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Ефимов: Москва выделила 95 гектаров земли под пищевые производства
17 августа, 12:10
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала