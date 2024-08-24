https://ria.ru/20240824/efimov-1968135089.html

Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ

Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ - РИА Новости, 24.08.2024

Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ

Детские сады и центр дополнительного образования возведут в бывшей промзоне "Кунцево" в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – после РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:09

2024-08-24T12:09

2024-08-24T12:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детские сады и центр дополнительного образования возведут в бывшей промзоне "Кунцево" в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – после завершения работ объекты передадут на баланс города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что объекты суммарной площадью более 11 тысяч квадратных метров возведет компания "Главстрой", реализующая проект по застройке почти 16 гектаров на территории промзоны."В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников. Кроме того, он возведет центр дополнительного образования, к проектированию которого застройщик уже приступил. После ввода в эксплуатацию все указанные объекты общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров планируется передать городу", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что застройка ведется вблизи Молодогвардейской улицы, недалеко от станции метро "Молодежная". Всего девелопер намерен возвести в локации около 610 тысяч "квадратов" недвижимости."Площадь будущих ЖК превысит 596 тысяч квадратных метров, свыше 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты. Внутри жилого квартала обустроят прогулочные зоны, также появятся велодорожки, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства превысит 1,7 гектара, из которых около 1,5 гектара приходится на озелененные территории", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В сообщении также указывается, что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в Зарядье представлена экспозиция, где можно будет ознакомиться с проектом редевелопмента участка "Кунцево".

https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы