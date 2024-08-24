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Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ - РИА Новости, 24.08.2024
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12:09 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/efimov-1968135089.html
Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ
Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ - РИА Новости, 24.08.2024
Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ
Детские сады и центр дополнительного образования возведут в бывшей промзоне "Кунцево" в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – после РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:09
2024-08-24T12:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детские сады и центр дополнительного образования возведут в бывшей промзоне "Кунцево" в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – после завершения работ объекты передадут на баланс города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что объекты суммарной площадью более 11 тысяч квадратных метров возведет компания "Главстрой", реализующая проект по застройке почти 16 гектаров на территории промзоны."В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников. Кроме того, он возведет центр дополнительного образования, к проектированию которого застройщик уже приступил. После ввода в эксплуатацию все указанные объекты общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров планируется передать городу", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Он уточнил, что застройка ведется вблизи Молодогвардейской улицы, недалеко от станции метро "Молодежная". Всего девелопер намерен возвести в локации около 610 тысяч "квадратов" недвижимости."Площадь будущих ЖК превысит 596 тысяч квадратных метров, свыше 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты. Внутри жилого квартала обустроят прогулочные зоны, также появятся велодорожки, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства превысит 1,7 гектара, из которых около 1,5 гектара приходится на озелененные территории", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.В сообщении также указывается, что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в Зарядье представлена экспозиция, где можно будет ознакомиться с проектом редевелопмента участка "Кунцево".
https://ria.ru/20240822/promzona-1967681867.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: образовательные объекты возведут в бывшей промзоне "Кунцево" по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Детские сады и центр дополнительного образования возведут в бывшей промзоне "Кунцево" в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) – после завершения работ объекты передадут на баланс города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что объекты суммарной площадью более 11 тысяч квадратных метров возведет компания "Главстрой", реализующая проект по застройке почти 16 гектаров на территории промзоны.
«
"В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников. Кроме того, он возведет центр дополнительного образования, к проектированию которого застройщик уже приступил. После ввода в эксплуатацию все указанные объекты общей площадью свыше 11 тысяч квадратных метров планируется передать городу", – приводит слова заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Он уточнил, что застройка ведется вблизи Молодогвардейской улицы, недалеко от станции метро "Молодежная". Всего девелопер намерен возвести в локации около 610 тысяч "квадратов" недвижимости.
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"Площадь будущих ЖК превысит 596 тысяч квадратных метров, свыше 13 тысяч квадратных метров займут общественно-деловые объекты. Внутри жилого квартала обустроят прогулочные зоны, также появятся велодорожки, детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустройства превысит 1,7 гектара, из которых около 1,5 гектара приходится на озелененные территории", – добавил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
В сообщении также указывается, что на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" на площадке в Зарядье представлена экспозиция, где можно будет ознакомиться с проектом редевелопмента участка "Кунцево".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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