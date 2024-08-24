https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО

"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - РИА Новости, 24.08.2024

"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО

Украинский конфликт выявил неспособность западного ВПК к поддержанию длительных военных действий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:44

2024-08-24T17:44

2024-08-24T22:24

специальная военная операция на украине

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нато

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинский конфликт выявил неспособность западного ВПК к поддержанию длительных военных действий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились. Последние два с половиной года (украинского конфликта. — Прим. ред.) выявили тот факт, что Запад на самом деле слаб в плане возможности поддерживать боевые действия. Промышленная база исчезла, и они зависят от зарубежного производства, а также минералов и металлов, к которым у них нет свободного доступа, не говоря уже о нехватке квалифицированной рабочей силы", — отметил он.По словам эксперта, производственный кризис на Западе становится еще более явным на фоне палестино-израильского конфликта."Одно дело, если бы ситуация на Украине была единичным случаем, но ведь есть еще и Израиль. Израиль стоит первым в очереди на получение большей части этого оборудования, а Украина сейчас отошла на второй план", — резюмировал Джонсон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240824/abrams-1968250582.html

https://ria.ru/20240824/uilkerson-1968247043.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, израиль, нато, центральное разведывательное управление (цру)