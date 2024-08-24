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"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 24.08.2024 (обновлено: 22:24 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО - РИА Новости, 24.08.2024
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
Украинский конфликт выявил неспособность западного ВПК к поддержанию длительных военных действий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:44
2024-08-24T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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нато
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинский конфликт выявил неспособность западного ВПК к поддержанию длительных военных действий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились. Последние два с половиной года (украинского конфликта. — Прим. ред.) выявили тот факт, что Запад на самом деле слаб в плане возможности поддерживать боевые действия. Промышленная база исчезла, и они зависят от зарубежного производства, а также минералов и металлов, к которым у них нет свободного доступа, не говоря уже о нехватке квалифицированной рабочей силы", — отметил он.По словам эксперта, производственный кризис на Западе становится еще более явным на фоне палестино-израильского конфликта."Одно дело, если бы ситуация на Украине была единичным случаем, но ведь есть еще и Израиль. Израиль стоит первым в очереди на получение большей части этого оборудования, а Украина сейчас отошла на второй план", — резюмировал Джонсон.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240824/abrams-1968250582.html
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в мире, украина, сша, израиль, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО

Джонсон: ситуация в зоне СВО демонстрирует кризис военной промышленности Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Украинский конфликт выявил неспособность западного ВПК к поддержанию длительных военных действий, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Украинцы практически израсходовали то, что они получили от Запада. Ни США, ни Европа не сидят на куче складов, заполненных танками и артиллерийскими орудиями. Они закончились. Последние два с половиной года (украинского конфликта. — Прим. ред.) выявили тот факт, что Запад на самом деле слаб в плане возможности поддерживать боевые действия. Промышленная база исчезла, и они зависят от зарубежного производства, а также минералов и металлов, к которым у них нет свободного доступа, не говоря уже о нехватке квалифицированной рабочей силы", — отметил он.
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По словам эксперта, производственный кризис на Западе становится еще более явным на фоне палестино-израильского конфликта.
"Одно дело, если бы ситуация на Украине была единичным случаем, но ведь есть еще и Израиль. Израиль стоит первым в очереди на получение большей части этого оборудования, а Украина сейчас отошла на второй план", — резюмировал Джонсон.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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