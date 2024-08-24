Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область
Дуда признал участие переданных Польшей танков в атаке ВСУ на Курскую область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108 км" на российско-украинской границе в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108 км" на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда на праздновании Дня независимости Украины признал, что переданные Киеву танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, трансляцию его выступления вело Польское телевидение.
В субботу глава государства прибыл на Украину с неанонсированным визитом для участия в торжествах. После встречи с Владимиром Зеленским Дуда заявил, что "переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска". При этом он пообещал продолжить военную и политическую поддержку страны в "ее стремлении вступить в НАТО и ЕС".
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Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.
По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:
- более 5,5 тысячи военнослужащих;
- 71 танк;
- 30 боевых машин пехоты;
- 57 бронетранспортеров;
- 372 боевые бронированные машины;
- 170 автомобилей;
- 36 артиллерийских орудий;
- пять установок зенитных ракетных комплексов;
- 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS;
- семь станций радиоэлектронной борьбы;
- РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре единицы инженерной техники, включая две машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.