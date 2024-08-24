https://ria.ru/20240824/duda-1968270372.html

Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 24.08.2024

Дуда признал, что польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

Президент Польши Анджей Дуда на праздновании Дня независимости Украины признал, что переданные Киеву танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область,... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:20

2024-08-24T19:20

2024-08-24T21:18

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ВАРШАВА, 24 авг — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда на праздновании Дня независимости Украины признал, что переданные Киеву танки участвуют в нападении ВСУ на Курскую область, трансляцию его выступления вело Польское телевидение.В субботу глава государства прибыл на Украину с неанонсированным визитом для участия в торжествах. После встречи с Владимиром Зеленским Дуда заявил, что "переданные более года назад из Польши танки PT-91 Twardy сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска". При этом он пообещал продолжить военную и политическую поддержку страны в "ее стремлении вступить в НАТО и ЕС". Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что нападение украинских войск происходит при всеобъемлющей поддержке Запада.По данным Минобороны на 24 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла:В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, курская область, анджей дуда, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, евросоюз