https://ria.ru/20240824/duda-1968246585.html

Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины

Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 24.08.2024

Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:56

2024-08-24T15:56

2024-08-24T19:13

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ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера. В субботу Дуда прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в праздновании 33-й годовщины независимости Украины. Во время торжеств на Софийской площади Киева польский президент напомнил, что Польша в 1991 году стала первым государством в мире, официально признавшим независимость Украины. "С самого начала мы поддерживали ваши прозападные устремления. Поляки поддерживали вас во время оранжевой революции, а также во время евромайдана", - цитирует Дуду его канцелярия. Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240824/duda-1968207855.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, сергей лавров, нато