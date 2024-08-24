Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины
Президент Польши Дуда пообещал продолжать военную поддержку Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера.
В субботу Дуда прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в праздновании 33-й годовщины независимости Украины.
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Во время торжеств на Софийской площади Киева польский президент напомнил, что Польша в 1991 году стала первым государством в мире, официально признавшим независимость Украины. "С самого начала мы поддерживали ваши прозападные устремления. Поляки поддерживали вас во время оранжевой революции, а также во время евромайдана", - цитирует Дуду его канцелярия.
Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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