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Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 24.08.2024
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15:56 24.08.2024 (обновлено: 19:13 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/duda-1968246585.html
Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины
Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 24.08.2024
Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины
Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T15:56
2024-08-24T19:13
в мире
украина
польша
киев
анджей дуда
сергей лавров
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ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера. В субботу Дуда прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в праздновании 33-й годовщины независимости Украины. Во время торжеств на Софийской площади Киева польский президент напомнил, что Польша в 1991 году стала первым государством в мире, официально признавшим независимость Украины. "С самого начала мы поддерживали ваши прозападные устремления. Поляки поддерживали вас во время оранжевой революции, а также во время евромайдана", - цитирует Дуду его канцелярия. Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240824/duda-1968207855.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966863181.html
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в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Польша, Киев, Анджей Дуда, Сергей Лавров, НАТО
Президент Польши пообещал продолжать военную поддержку Украины

Президент Польши Дуда пообещал продолжать военную поддержку Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в Киеве пообещал продолжать военную поддержку Украины, сообщает канцелярия польского лидера.
В субботу Дуда прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он принимает участие в праздновании 33-й годовщины независимости Украины.
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Президент Польши приехал на Украину
Вчера, 09:49
Во время торжеств на Софийской площади Киева польский президент напомнил, что Польша в 1991 году стала первым государством в мире, официально признавшим независимость Украины. "С самого начала мы поддерживали ваши прозападные устремления. Поляки поддерживали вас во время оранжевой революции, а также во время евромайдана", - цитирует Дуду его канцелярия.
Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
В Польше раскрыли, чего на самом деле ждут от Украины
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В миреУкраинаПольшаКиевАнджей ДудаСергей ЛавровНАТО
 
 
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