https://ria.ru/20240824/duda-1968207855.html

Президент Польши приехал на Украину

Президент Польши приехал на Украину - РИА Новости, 24.08.2024

Президент Польши приехал на Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Канцелярия польского лидера. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:49

2024-08-24T09:49

2024-08-24T10:55

в мире

украина

польша

киев

анджей дуда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/18/1968212345_0:0:886:499_1920x0_80_0_0_d9fb107764ddcb26c0abc123a131ff8b.jpg

ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Канцелярия польского лидера. "Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении. Канцелярия президента опубликовала видео, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, киев, анджей дуда