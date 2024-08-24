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Президент Польши приехал на Украину - РИА Новости, 24.08.2024
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09:49 24.08.2024 (обновлено: 10:55 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/duda-1968207855.html
Президент Польши приехал на Украину
Президент Польши приехал на Украину - РИА Новости, 24.08.2024
Президент Польши приехал на Украину
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Канцелярия польского лидера. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T09:49
2024-08-24T10:55
в мире
украина
польша
киев
анджей дуда
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ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Канцелярия польского лидера. "Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении. Канцелярия президента опубликовала видео, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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в мире, украина, польша, киев, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Киев, Анджей Дуда
Президент Польши приехал на Украину

Президент Польши Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину

© Фото : KPRP/Grzegorz JakubowskiПрезидент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : KPRP/Grzegorz Jakubowski
Президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает Канцелярия польского лидера.
"Начался визит президента Анджея Дуды на Украину. Он будет принимать участие в торжественных мероприятиях 33-й годовщины независимости Украины", - говорится в сообщении.
Канцелярия президента опубликовала видео, как Дуда выходит из вагона поезда в Киеве, где его встречают представители украинской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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