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В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2024
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12:41 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2024
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек
Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:41
2024-08-24T12:41
происшествия
новосибирская область
черепановский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 24 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. "Предварительно установлено, что 24 августа в 12.30 (08.30 мск) водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ" и следуя по маршруту "Сузун - Черепаново", совершил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении. По данным полиции, на момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу. По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия все десять пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра. "Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
https://ria.ru/20240822/sk-1967744986.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, черепановский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Черепановский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек

В Новосибирской области автобус съехал в кювет, пострадали десять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 24 августа в 12.30 (08.30 мск) водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ" и следуя по маршруту "Сузун - Черепаново", совершил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, на момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу.
По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия все десять пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра.
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"Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
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ПроисшествияНовосибирская областьЧерепановский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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