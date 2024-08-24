https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2024
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек
Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:41
2024-08-24T12:41
2024-08-24T12:41
происшествия
новосибирская область
черепановский район
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следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 24 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. "Предварительно установлено, что 24 августа в 12.30 (08.30 мск) водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ" и следуя по маршруту "Сузун - Черепаново", совершил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении. По данным полиции, на момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу. По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия все десять пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра. "Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область, черепановский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Черепановский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек
В Новосибирской области автобус съехал в кювет, пострадали десять человек
НОВОСИБИРСК, 24 авг - РИА Новости.
Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает
ГУМВД по региону.
"Предварительно установлено, что 24 августа в 12.30 (08.30 мск) водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ" и следуя по маршруту "Сузун - Черепаново", совершил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу.
По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия все десять пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра.
"Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ
по Новосибирской области.