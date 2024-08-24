https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html

В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек

В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2024

В ДТП с автобусом в Новосибирской области пострадали десять человек

Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:41

2024-08-24T12:41

2024-08-24T12:41

происшествия

новосибирская область

черепановский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 24 авг - РИА Новости. Десять человек пострадали в автоаварии с автобусом ПАЗ в Черепановском районе Новосибирской области, который съехал в кювет, сообщает ГУМВД по региону. "Предварительно установлено, что 24 августа в 12.30 (08.30 мск) водитель-мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ" и следуя по маршруту "Сузун - Черепаново", совершил съезд в правый кювет по ходу движения", - говорится в сообщении. По данным полиции, на момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в больницу. По факту дорожной аварии следователи СУСК по Новосибирской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, в результате дорожно-транспортного происшествия все десять пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение районного центра. "Следователям следственного управления в рамках уголовного дела предстоит оценить соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

https://ria.ru/20240822/sk-1967744986.html

https://ria.ru/20240823/gruzovik-1968162874.html

https://ria.ru/20240624/avariya-1955064354.html

новосибирская область

черепановский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, черепановский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)