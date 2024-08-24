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Дорогу, ведущую к ИК-19 в Суровикино, открыли для проезда
Дорогу, ведущую к ИК-19 в Суровикино, открыли для проезда - РИА Новости, 24.08.2024
Дорогу, ведущую к ИК-19 в Суровикино, открыли для проезда
Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где в пятницу был захват заложников, открыта, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:29
2024-08-24T07:29
2024-08-24T07:45
волгоградская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
россия
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СУРОВИКИНО, 24 авг - РИА Новости. Дорога, которая ведет к ИК-19 в волгоградском Суровикино, где в пятницу был захват заложников, открыта, убедился корреспондент РИА Новости.Сотрудники ДПС продолжают дежурить у дороги.У колонии дежурят сотрудники ФСИН. С места происшествия также уехала машина следственного комитета.Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников. Позже снайперы нейтрализовали заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники были освобождены. В результате ЧП несколько человек погибли, есть раненые. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240823/volgograd-1968179371.html
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волгоградская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии, россия
Волгоградская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии, Россия
Дорогу, ведущую к ИК-19 в Суровикино, открыли для проезда
Дорогу к ИК-19 в Суровикино, где был захват заложников, открыли для проезда