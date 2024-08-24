https://ria.ru/20240824/donetsk-1968200579.html

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.08.2024

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:26

2024-08-24T08:26

2024-08-24T08:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Позднее с 7.40 по 8.00 было выпущено еще семь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, нато, происшествия