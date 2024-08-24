https://ria.ru/20240824/donetsk-1968200579.html
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.08.2024
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:26
2024-08-24T08:26
2024-08-24T08:26
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов "натовского" калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Позднее с 7.40 по 8.00 было выпущено еще семь снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска с начала суток выпустили девять снарядов по Донецку
Украинские войска с начала суток выпустили девять натовских снарядов по Донецку