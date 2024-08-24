Додон: День освобождения Молдавии столь же священен, как и День Победы
Игорь Додон: День освобождения Молдавии столь же священен, как и День Победы
© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. День освобождения Молдавии для большинства жителей республики столь же священен, как и День Победы, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее в Кишиневе прошел марш, приуроченный к 80-летию освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Колонна прошла от памятника освобождения Кишинева до мемориала воинской славы "Вечность", посвященного героям Великой Отечественной войны. Жители Кишинева возложили цветы к Вечному огню в память об освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Среди тех, кто отдал дань памяти, был посол России в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиционных сил страны, депутаты парламента от Партии коммунистов экс-президент Молдавии Владимир Воронин, а также Диана Караман, парламентарии от блока "Победа" Марина Таубер, Василий Боля, Регина Апостолова, Вадим Фотеску, экс-премьер Василий Тарлев. Они же приняли участие в подобной акции на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм".
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"День освобождения Молдовы для большинства наших сограждан столь же священен и важен, как День Победы. Молдавский народ, несмотря ни на что, помнит и чтит тех, благодаря кому мы живем под мирным небом. И эту память мы будем передавать будущим поколениям, нашим детям, внукам и правнукам", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, социалисты вместе с Александром Стояногло, предложенным ими в качестве народного кандидата в президенты, возложили цветы на Мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе и почтили минутой молчания память героев-освободителей.
Датой освобождения Молдавской ССР от фашистского режима считается 24 августа 1944 года - Ясско-Кишиневская операция. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
Шерпенский плацдарм — стратегический плацдарм на правом берегу Днестра в районе села Шерпены к востоку от Кишинева, освобожденный весной 1944 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов во время Ясско-Кишиневской наступательной операции. По официальным данным, в боях за него погибли 11,6 тысячи человек. Но историки уверяют, что из-за частой ротации войск количество погибших сложно определить, и их число однозначно больше, чем известно. Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.