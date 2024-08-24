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Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября - РИА Новости, 24.08.2024
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17:37 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/deti-1968259152.html
Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября
Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября - РИА Новости, 24.08.2024
Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября
Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T17:37
2024-08-24T17:37
общество
курская область
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения. Там тоже обеспечена возможность для всех ребят пойти в школу 2 сентября. Хочу поблагодарить Курскую область и все регионы, которые помогают ей сегодня, в том числе принимают семьи с детьми", – сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области. В новом учебном году часть школ Курской области будет работать в очном формате, часть – в дистанционном. Для этого есть необходимые ресурсы, прежде всего, государственная информационная система "Моя школа", приводит слова министра пресс-служба. Ранее Кравцов сообщил, что 114 школ в приграничных регионах РФ будут работать в дистанционном формате в новом учебном году.
https://ria.ru/20240823/pvr-1968134383.html
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общество, курская область, россия, сергей кравцов
Общество, Курская область, Россия, Сергей Кравцов
Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября

Кравцов: дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Мы на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения. Там тоже обеспечена возможность для всех ребят пойти в школу 2 сентября. Хочу поблагодарить Курскую область и все регионы, которые помогают ей сегодня, в том числе принимают семьи с детьми", – сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области.
В новом учебном году часть школ Курской области будет работать в очном формате, часть – в дистанционном. Для этого есть необходимые ресурсы, прежде всего, государственная информационная система "Моя школа", приводит слова министра пресс-служба.
Ранее Кравцов сообщил, что 114 школ в приграничных регионах РФ будут работать в дистанционном формате в новом учебном году.
Жительница пострадавшего в результате атаки ВСУ приграничного района Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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ОбществоКурская областьРоссияСергей Кравцов
 
 
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