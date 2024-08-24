https://ria.ru/20240824/deti-1968259152.html

Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября

Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября - РИА Новости, 24.08.2024

Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября

Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T17:37

2024-08-24T17:37

2024-08-24T17:37

общество

курская область

россия

сергей кравцов

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения. Там тоже обеспечена возможность для всех ребят пойти в школу 2 сентября. Хочу поблагодарить Курскую область и все регионы, которые помогают ей сегодня, в том числе принимают семьи с детьми", – сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области. В новом учебном году часть школ Курской области будет работать в очном формате, часть – в дистанционном. Для этого есть необходимые ресурсы, прежде всего, государственная информационная система "Моя школа", приводит слова министра пресс-служба. Ранее Кравцов сообщил, что 114 школ в приграничных регионах РФ будут работать в дистанционном формате в новом учебном году.

https://ria.ru/20240823/pvr-1968134383.html

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общество, курская область, россия, сергей кравцов