Дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября
Кравцов: дети, находящиеся в региональных ПВР, пойдут в школы 2 сентября
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дети, которые проживают в региональных пунктах временного размещения, пойдут в школы 2 сентября, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
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"Мы на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения. Там тоже обеспечена возможность для всех ребят пойти в школу 2 сентября. Хочу поблагодарить Курскую область и все регионы, которые помогают ей сегодня, в том числе принимают семьи с детьми", – сказал Кравцов в ходе августовского педагогического совещания в Курской области.
В новом учебном году часть школ Курской области будет работать в очном формате, часть – в дистанционном. Для этого есть необходимые ресурсы, прежде всего, государственная информационная система "Моя школа", приводит слова министра пресс-служба.
Ранее Кравцов сообщил, что 114 школ в приграничных регионах РФ будут работать в дистанционном формате в новом учебном году.
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23 августа, 18:33