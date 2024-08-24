https://ria.ru/20240824/deputat-1968273074.html

Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться

Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться - РИА Новости, 24.08.2024

Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T19:35

2024-08-24T19:35

2024-08-24T19:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она согласилась эвакуироваться. Депутат Алексей Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей Глушковского района Курской области. Чтобы дело шло быстрее, он сам сёл за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек. Депутат рассказал РИА Новости, что много людей в сельской местности отказываются эвакуироваться, большинство людей не хотят оставлять своё хозяйство. При этом есть люди, которые отказываются наотрез, а некоторых всë-таки удаётся уговорить. За время эвакуации, рассказывает Золотарёв, он научился определять, кого можно уговорить и старается это делать. "Вот это была как раз та бабушка, которую мы могли уговорить. И, слава Богу, мы её уговорим. Она говорит, но мне надо вещи собрать. Я не планировала никуда уезжать, у меня есть хозяйство. У неё были куры. Она идёт кур кормить, но, к сожалению, мы видим, что это затянется, это будет долго. И я сразу принимаю решение, говорю, бабушка, вы собирайте вещи свои, а мы с хозяйством сами разберёмся. Ну и пришлось, конечно же, хозяйство всё её самим покормить быстро", - вспоминает Золотарёв. Депутат рассказал, что эта женщина живёт с дочерью, которая была согласна эвакуироваться, но свою маму уговорить не могла. Волонтёрам это тоже удалось не сразу – уговоры не помогли. Им пришлось с "определённым каким-то давлением" объяснить, что дома оставаться опасно и женщина согласилась, но только хотела перед отъездом накормить всех своих домашних животных. "Рассыпали зерно, корм по двору, по тому месту, где вот у неё находилось её хозяйство. Покормили. Плюс потом ещё оказалось, что она должна забрать голубя. Она сказала, я без голубя не поеду. Голубь, оказывается, ручной был, в клетке сидел. Мы сказали, это не проблема. Все домашние животные, которые мы можем взять, мы, конечно же, заберём. Сняли клетку с голубя, забрали голубя с собой, забрали бабулю с собой. Хозяйство было накормлено, и мы в быстром темпе уехали с этого места", - добавил депутат. Золотарёв рассказал, что таких людей, которые не хотят уезжать, достаточно много. "Мы, когда проезжали по сëлам, когда мы ездили по одной заявке, мы сразу проходили и по всем рядом стоящим домам, пытались объяснить ситуацию, опасность. Некоторые соглашались, но и было на самом деле много таких людей, которые наотрез отказывались уезжать, потому что надо понимать, что у нас это сельская местность, у многих жителей имеются домашние животные, домашнее хозяйство, и они не понимали, как они его будут кормить, поить и кто за ними будет ухаживать. И они оставались на своих местах, отказывались наотрез уезжать, как бы мы их не уговаривали", - объяснил Золотарёв. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240820/pensioner-1967406479.html

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины