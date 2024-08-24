Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться
Депутат рассказал, как накормил кур, чтобы уговорить бабушку эвакуироваться
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она согласилась эвакуироваться.
Депутат Алексей Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей Глушковского района Курской области. Чтобы дело шло быстрее, он сам сёл за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек.
Депутат рассказал РИА Новости, что много людей в сельской местности отказываются эвакуироваться, большинство людей не хотят оставлять своё хозяйство. При этом есть люди, которые отказываются наотрез, а некоторых всë-таки удаётся уговорить. За время эвакуации, рассказывает Золотарёв, он научился определять, кого можно уговорить и старается это делать.
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"Вот это была как раз та бабушка, которую мы могли уговорить. И, слава Богу, мы её уговорим. Она говорит, но мне надо вещи собрать. Я не планировала никуда уезжать, у меня есть хозяйство. У неё были куры. Она идёт кур кормить, но, к сожалению, мы видим, что это затянется, это будет долго. И я сразу принимаю решение, говорю, бабушка, вы собирайте вещи свои, а мы с хозяйством сами разберёмся. Ну и пришлось, конечно же, хозяйство всё её самим покормить быстро", - вспоминает Золотарёв.
Депутат рассказал, что эта женщина живёт с дочерью, которая была согласна эвакуироваться, но свою маму уговорить не могла. Волонтёрам это тоже удалось не сразу – уговоры не помогли. Им пришлось с "определённым каким-то давлением" объяснить, что дома оставаться опасно и женщина согласилась, но только хотела перед отъездом накормить всех своих домашних животных.
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"Рассыпали зерно, корм по двору, по тому месту, где вот у неё находилось её хозяйство. Покормили. Плюс потом ещё оказалось, что она должна забрать голубя. Она сказала, я без голубя не поеду. Голубь, оказывается, ручной был, в клетке сидел. Мы сказали, это не проблема. Все домашние животные, которые мы можем взять, мы, конечно же, заберём. Сняли клетку с голубя, забрали голубя с собой, забрали бабулю с собой. Хозяйство было накормлено, и мы в быстром темпе уехали с этого места", - добавил депутат.
Золотарёв рассказал, что таких людей, которые не хотят уезжать, достаточно много.
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"Мы, когда проезжали по сëлам, когда мы ездили по одной заявке, мы сразу проходили и по всем рядом стоящим домам, пытались объяснить ситуацию, опасность. Некоторые соглашались, но и было на самом деле много таких людей, которые наотрез отказывались уезжать, потому что надо понимать, что у нас это сельская местность, у многих жителей имеются домашние животные, домашнее хозяйство, и они не понимали, как они его будут кормить, поить и кто за ними будет ухаживать. И они оставались на своих местах, отказывались наотрез уезжать, как бы мы их не уговаривали", - объяснил Золотарёв.
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