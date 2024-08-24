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Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться - РИА Новости, 24.08.2024
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19:35 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/deputat-1968273074.html
Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться
Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться - РИА Новости, 24.08.2024
Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться
Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:35
2024-08-24T19:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она согласилась эвакуироваться. Депутат Алексей Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей Глушковского района Курской области. Чтобы дело шло быстрее, он сам сёл за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек. Депутат рассказал РИА Новости, что много людей в сельской местности отказываются эвакуироваться, большинство людей не хотят оставлять своё хозяйство. При этом есть люди, которые отказываются наотрез, а некоторых всë-таки удаётся уговорить. За время эвакуации, рассказывает Золотарёв, он научился определять, кого можно уговорить и старается это делать. "Вот это была как раз та бабушка, которую мы могли уговорить. И, слава Богу, мы её уговорим. Она говорит, но мне надо вещи собрать. Я не планировала никуда уезжать, у меня есть хозяйство. У неё были куры. Она идёт кур кормить, но, к сожалению, мы видим, что это затянется, это будет долго. И я сразу принимаю решение, говорю, бабушка, вы собирайте вещи свои, а мы с хозяйством сами разберёмся. Ну и пришлось, конечно же, хозяйство всё её самим покормить быстро", - вспоминает Золотарёв. Депутат рассказал, что эта женщина живёт с дочерью, которая была согласна эвакуироваться, но свою маму уговорить не могла. Волонтёрам это тоже удалось не сразу – уговоры не помогли. Им пришлось с "определённым каким-то давлением" объяснить, что дома оставаться опасно и женщина согласилась, но только хотела перед отъездом накормить всех своих домашних животных. "Рассыпали зерно, корм по двору, по тому месту, где вот у неё находилось её хозяйство. Покормили. Плюс потом ещё оказалось, что она должна забрать голубя. Она сказала, я без голубя не поеду. Голубь, оказывается, ручной был, в клетке сидел. Мы сказали, это не проблема. Все домашние животные, которые мы можем взять, мы, конечно же, заберём. Сняли клетку с голубя, забрали голубя с собой, забрали бабулю с собой. Хозяйство было накормлено, и мы в быстром темпе уехали с этого места", - добавил депутат. Золотарёв рассказал, что таких людей, которые не хотят уезжать, достаточно много. "Мы, когда проезжали по сëлам, когда мы ездили по одной заявке, мы сразу проходили и по всем рядом стоящим домам, пытались объяснить ситуацию, опасность. Некоторые соглашались, но и было на самом деле много таких людей, которые наотрез отказывались уезжать, потому что надо понимать, что у нас это сельская местность, у многих жителей имеются домашние животные, домашнее хозяйство, и они не понимали, как они его будут кормить, поить и кто за ними будет ухаживать. И они оставались на своих местах, отказывались наотрез уезжать, как бы мы их не уговаривали", - объяснил Золотарёв. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Курский депутат рассказал, как уговорил бабушку эвакуироваться

Депутат рассказал, как накормил кур, чтобы уговорить бабушку эвакуироваться

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 24 авг – РИА Новости. Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв рассказал РИА Новости, как ему пришлось накормить всех кур в хозяйстве бабушки в Глушковском районе, чтобы она согласилась эвакуироваться.
Депутат Алексей Золотарёв с помощником помогал с эвакуацией жителей Глушковского района Курской области. Чтобы дело шло быстрее, он сам сёл за руль одного автобуса, а помощника посадил за руль второго. С момента, когда оперштаб объявил о начале добровольной эвакуации, депутату удалось вывезти в безопасные районы около 700 человек.
Жители приграничных районов Курской области, пострадавшие в результате атаки ВСУ, в пункте эвакуации в городе Рыльске Курской области, созданном для вывоза жителей из Глушковского, Рыльского и Кореневского районов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Отрезаны от всех". Что стало с самыми уязвимыми в курском приграничье
23 августа, 08:00
Депутат рассказал РИА Новости, что много людей в сельской местности отказываются эвакуироваться, большинство людей не хотят оставлять своё хозяйство. При этом есть люди, которые отказываются наотрез, а некоторых всë-таки удаётся уговорить. За время эвакуации, рассказывает Золотарёв, он научился определять, кого можно уговорить и старается это делать.
«
"Вот это была как раз та бабушка, которую мы могли уговорить. И, слава Богу, мы её уговорим. Она говорит, но мне надо вещи собрать. Я не планировала никуда уезжать, у меня есть хозяйство. У неё были куры. Она идёт кур кормить, но, к сожалению, мы видим, что это затянется, это будет долго. И я сразу принимаю решение, говорю, бабушка, вы собирайте вещи свои, а мы с хозяйством сами разберёмся. Ну и пришлось, конечно же, хозяйство всё её самим покормить быстро", - вспоминает Золотарёв.
Депутат рассказал, что эта женщина живёт с дочерью, которая была согласна эвакуироваться, но свою маму уговорить не могла. Волонтёрам это тоже удалось не сразу – уговоры не помогли. Им пришлось с "определённым каким-то давлением" объяснить, что дома оставаться опасно и женщина согласилась, но только хотела перед отъездом накормить всех своих домашних животных.
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Вчера, 17:37
«
"Рассыпали зерно, корм по двору, по тому месту, где вот у неё находилось её хозяйство. Покормили. Плюс потом ещё оказалось, что она должна забрать голубя. Она сказала, я без голубя не поеду. Голубь, оказывается, ручной был, в клетке сидел. Мы сказали, это не проблема. Все домашние животные, которые мы можем взять, мы, конечно же, заберём. Сняли клетку с голубя, забрали голубя с собой, забрали бабулю с собой. Хозяйство было накормлено, и мы в быстром темпе уехали с этого места", - добавил депутат.
Золотарёв рассказал, что таких людей, которые не хотят уезжать, достаточно много.
«
"Мы, когда проезжали по сëлам, когда мы ездили по одной заявке, мы сразу проходили и по всем рядом стоящим домам, пытались объяснить ситуацию, опасность. Некоторые соглашались, но и было на самом деле много таких людей, которые наотрез отказывались уезжать, потому что надо понимать, что у нас это сельская местность, у многих жителей имеются домашние животные, домашнее хозяйство, и они не понимали, как они его будут кормить, поить и кто за ними будет ухаживать. И они оставались на своих местах, отказывались наотрез уезжать, как бы мы их не уговаривали", - объяснил Золотарёв.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Место обстрела села Гуево Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Пенсионер рассказал, как помогал спастись жителям курского приграничья
20 августа, 19:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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