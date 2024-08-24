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Во Франции начались похороны Алена Делона - РИА Новости, 24.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:12 24.08.2024 (обновлено: 22:20 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/delon-1968269444.html
Во Франции начались похороны Алена Делона
Во Франции начались похороны Алена Делона - РИА Новости, 24.08.2024
Во Франции начались похороны Алена Делона
Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона проходят в коммуне Души в узком кругу, сообщил в субботу телеканал BFMTV. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T19:12
2024-08-24T22:20
культура
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ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона проходят в коммуне Души в узком кругу, сообщил в субботу телеканал BFMTV. &quot;Большинство приглашенных уже прибыли в Души, и церемония похорон Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на находящейся в его собственности территории&quot;, — говорится в сообщении телеканала.Часовню Делон выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом. Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак.Ранее телеканал сообщал, что на похоронах Делона будут трое его детей и около 40 приглашенных. Для обеспечения безопасности поместья задействованы 80 жандармов, у гостей изъяли телефоны, а над территорией дома был введен запрет на пролет дронов.По информации BFMTV, на похоронах Делона будут присутствовать политики — министр культуры Рашида Дати и председатель совета Парижского региона Валери Пекресс. Как напоминает телеканал, актер неоднократно высказывал Пекресс свою поддержку, в том числе в ходе ее президентской кампании в 2022 году. Среди приглашенных — французский продюсер Ален Терзян, актриса Николь Кальфан, сын известного актера Жан-Поля Бельмондо и другие.У поместья кинозвезды собралось немало его поклонников, передает BFMTV. Они почтили его память минутой молчания, а после спели известную песню "Paroles, Paroles", которую Делон исполнял вместе с Далидой. За некоторое время до начала церемонии сыновья актера Антони и Ален-Фабьен вышли поприветствовать ценителей творчества их отца и поблагодарить за поддержку.Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240821/delon-1967489619.html
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ален делон, валери пекресс, франция, в мире
Культура, Ален Делон, Валери Пекресс, Франция, В мире
Во Франции начались похороны Алена Делона

BFMTV: похороны Алена Делона проходят во Франции в коммуне Души в узком кругу

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Французский актер Ален Делон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Похороны звезды французского кинематографа Алена Делона проходят в коммуне Души в узком кругу, сообщил в субботу телеканал BFMTV.
«

"Большинство приглашенных уже прибыли в Души, и церемония похорон Алена Делона началась в часовне, специально построенной актером на находящейся в его собственности территории", — говорится в сообщении телеканала.

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Часовню Делон выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом. Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак.
Ранее телеканал сообщал, что на похоронах Делона будут трое его детей и около 40 приглашенных. Для обеспечения безопасности поместья задействованы 80 жандармов, у гостей изъяли телефоны, а над территорией дома был введен запрет на пролет дронов.
По информации BFMTV, на похоронах Делона будут присутствовать политики — министр культуры Рашида Дати и председатель совета Парижского региона Валери Пекресс. Как напоминает телеканал, актер неоднократно высказывал Пекресс свою поддержку, в том числе в ходе ее президентской кампании в 2022 году. Среди приглашенных — французский продюсер Ален Терзян, актриса Николь Кальфан, сын известного актера Жан-Поля Бельмондо и другие.
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У поместья кинозвезды собралось немало его поклонников, передает BFMTV. Они почтили его память минутой молчания, а после спели известную песню "Paroles, Paroles", которую Делон исполнял вместе с Далидой. За некоторое время до начала церемонии сыновья актера Антони и Ален-Фабьен вышли поприветствовать ценителей творчества их отца и поблагодарить за поддержку.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Берлинского международного кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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КультураАлен ДелонВалери ПекрессФранцияВ мире
 
 
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