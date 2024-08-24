https://ria.ru/20240824/delon-1968216343.html

Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы

Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы - РИА Новости, 24.08.2024

Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы

Восемьдесят жандармов будут задействованы для обеспечения безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, на территории которого он будет РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T11:37

2024-08-24T11:37

2024-08-24T11:37

франция

ален делон

в мире

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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Восемьдесят жандармов будут задействованы для обеспечения безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, на территории которого он будет похоронен в субботу вечером, сообщает телеканал BFMTV. Ранее телеканал сообщил, что похороны Делона состоятся в субботу в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На них будут присутствовать трое детей кинозвезды и ограниченный круг приглашенных. "Восемьдесят жандармов задействованы для обеспечения безопасности поместья актера в Души, где он будет похоронен в субботу", - говорится в сообщении телеканала. Помимо этого, по просьбе семьи Делона над территорией дома будет введен запрет на пролет дронов, чтобы избежать фото- и видеосъёмки, передаёт BFMTV. Жандармы также будут контролировать прилежащую дорогу, сообщает телеканал. В общей сложности на похоронах будут присутствовать около 40 человек, говорится в материале. Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак. Церемония пройдет в часовне, которую он выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.

https://ria.ru/20240819/delon-1967068026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, ален делон, в мире