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Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы - РИА Новости, 24.08.2024
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11:37 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/delon-1968216343.html
Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы
Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы - РИА Новости, 24.08.2024
Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы
Восемьдесят жандармов будут задействованы для обеспечения безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, на территории которого он будет РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:37
2024-08-24T11:37
франция
ален делон
в мире
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ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Восемьдесят жандармов будут задействованы для обеспечения безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, на территории которого он будет похоронен в субботу вечером, сообщает телеканал BFMTV. Ранее телеканал сообщил, что похороны Делона состоятся в субботу в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На них будут присутствовать трое детей кинозвезды и ограниченный круг приглашенных. "Восемьдесят жандармов задействованы для обеспечения безопасности поместья актера в Души, где он будет похоронен в субботу", - говорится в сообщении телеканала. Помимо этого, по просьбе семьи Делона над территорией дома будет введен запрет на пролет дронов, чтобы избежать фото- и видеосъёмки, передаёт BFMTV. Жандармы также будут контролировать прилежащую дорогу, сообщает телеканал. В общей сложности на похоронах будут присутствовать около 40 человек, говорится в материале. Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак. Церемония пройдет в часовне, которую он выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом. Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
https://ria.ru/20240819/delon-1967068026.html
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франция, ален делон, в мире
Франция, Ален Делон, В мире
Безопасность поместья Алена Делона обеспечат жандармы

Во время похорон Алена Делона безопасность будут обеспечивать около 80 жандармов

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Французский актер Ален Делон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 авг – РИА Новости. Восемьдесят жандармов будут задействованы для обеспечения безопасности поместья французского актера Алена Делона в коммуне Души, на территории которого он будет похоронен в субботу вечером, сообщает телеканал BFMTV.
Ранее телеканал сообщил, что похороны Делона состоятся в субботу в 17.00 (18.00 мск) в его поместье в Души во Франции. На них будут присутствовать трое детей кинозвезды и ограниченный круг приглашенных.
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"Восемьдесят жандармов задействованы для обеспечения безопасности поместья актера в Души, где он будет похоронен в субботу", - говорится в сообщении телеканала.
Помимо этого, по просьбе семьи Делона над территорией дома будет введен запрет на пролет дронов, чтобы избежать фото- и видеосъёмки, передаёт BFMTV. Жандармы также будут контролировать прилежащую дорогу, сообщает телеканал.
В общей сложности на похоронах будут присутствовать около 40 человек, говорится в материале.
Актер не хотел пышных похорон или национального прощания. Его предадут земле в поместье, где он жил и где похоронены 35 его собак. Церемония пройдет в часовне, которую он выстроил около 20 лет назад рядом со своим домом.
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон скончался в воскресенье в возрасте 88 лет. Он получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф.
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