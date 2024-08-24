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В Дагестане автомобиль с тремя туристками упал в кювет - РИА Новости, 24.08.2024
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16:01 24.08.2024 (обновлено: 16:19 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/dagestan-1968247699.html
В Дагестане автомобиль с тремя туристками упал в кювет
В Дагестане автомобиль с тремя туристками упал в кювет - РИА Новости, 24.08.2024
В Дагестане автомобиль с тремя туристками упал в кювет
Автомобиль с тремя туристками опрокинулся в кювет в Дагестане, одна девушка из Рязани погибла, сообщила пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T16:01
2024-08-24T16:19
происшествия
авто
рязань
шамильский район
саратов
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МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль с тремя туристками опрокинулся в кювет в Дагестане, одна девушка из Рязани погибла, сообщила пресс-служба МВД республики. ДТП произошло в субботу, около 10.30 мск, на автодороге "Грозный - Ботлих - Араканская площадка" в Гергебильском районе Дагестана. "Житель Шамильского района, управляя автомобилем Honda Elysion, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля, 21-летняя жительница Рязани, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорит в сообщении. Водитель 25 лет и двое пассажиров – 23-летняя туристка из Саратова и 27-летняя жительница Астрахани – госпитализированы.
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происшествия, авто, рязань, шамильский район, саратов
Происшествия, Авто, Рязань, Шамильский район, Саратов
В Дагестане автомобиль с тремя туристками упал в кювет

В Дагестане автомобиль с туристками попал в ДТП, погибла девушка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль с тремя туристками опрокинулся в кювет в Дагестане, одна девушка из Рязани погибла, сообщила пресс-служба МВД республики.
ДТП произошло в субботу, около 10.30 мск, на автодороге "Грозный - Ботлих - Араканская площадка" в Гергебильском районе Дагестана.
«
"Житель Шамильского района, управляя автомобилем Honda Elysion, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля, 21-летняя жительница Рязани, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорит в сообщении.
Водитель 25 лет и двое пассажиров – 23-летняя туристка из Саратова и 27-летняя жительница Астрахани – госпитализированы.
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