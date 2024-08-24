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Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко - РИА Новости, 24.08.2024
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21:23 24.08.2024 (обновлено: 22:18 24.08.2024)
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Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко - РИА Новости, 24.08.2024
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:23
2024-08-24T22:18
общество
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. &quot;Да, подтверждаю, это так&quot;, — ответила она на соответствующий вопрос.Мария также добавила, что ее отец умер вчера ночью.Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Окончил несколько университетов — Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ. — Прим. ред.). Участником телеклуба "Что? Где? Когда?" стал в 1979 году, в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года ушел из клуба.
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общество, россия
Общество, Россия
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Умер журналист, бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИгрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко с женой Агатой
Игрок телеклуба Что? Где? Когда? Александр Бялко с женой Агатой - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко с женой Агатой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария.
«

"Да, подтверждаю, это так", — ответила она на соответствующий вопрос.

Мария также добавила, что ее отец умер вчера ночью.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Окончил несколько университетов — Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ. — Прим. ред.). Участником телеклуба "Что? Где? Когда?" стал в 1979 году, в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года ушел из клуба.
© РИА Новости / Юрченко | Перейти в медиабанкТелеведущий викторины "Что? Где? Когда?" Владимир Ворошилов (в центре) и Александр Бялко (справа)
Телеведущий викторины Что? Где? Когда? Владимир Ворошилов (в центре) ждет ответа на вопрос. 1984 год - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Юрченко
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Телеведущий викторины "Что? Где? Когда?" Владимир Ворошилов (в центре) и Александр Бялко (справа)
 
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