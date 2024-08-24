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Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко - РИА Новости, 24.08.2024
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T21:23
2024-08-24T21:23
2024-08-24T22:18
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. "Да, подтверждаю, это так", — ответила она на соответствующий вопрос.Мария также добавила, что ее отец умер вчера ночью.Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Окончил несколько университетов — Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ. — Прим. ред.). Участником телеклуба "Что? Где? Когда?" стал в 1979 году, в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года ушел из клуба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Умер журналист, бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария.
«
"Да, подтверждаю, это так", — ответила она на соответствующий вопрос.
Мария также добавила, что ее отец умер вчера ночью.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Окончил несколько университетов — Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ. — Прим. ред.). Участником телеклуба "Что? Где? Когда?" стал в 1979 году, в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года ушел из клуба.