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Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко - РИА Новости, 24.08.2024

Умер бывший игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко

Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:23

2024-08-24T21:23

2024-08-24T22:18

общество

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Журналист и бывший игрок телеклуба "Что? Где? Когда?" Александр Бялко умер на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости его дочь Мария. "Да, подтверждаю, это так", — ответила она на соответствующий вопрос.Мария также добавила, что ее отец умер вчера ночью.Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. Окончил несколько университетов — Московский инженерно-физический институт, МГУ и Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (ныне МГЛУ. — Прим. ред.). Участником телеклуба "Что? Где? Когда?" стал в 1979 году, в 2000-м был награжден "Хрустальной совой". После 2010 года ушел из клуба.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия