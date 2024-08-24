https://ria.ru/20240824/britanija-1968189061.html

Архивные документы раскрыли роль Финляндии в плане Британии по войне с СССР

Архивные документы раскрыли роль Финляндии в плане Британии по войне с СССР - РИА Новости, 24.08.2024

Архивные документы раскрыли роль Финляндии в плане Британии по войне с СССР

Англия и Франция в начале 1940 года активно набирали наемников не только из числа своих граждан, но и лиц из других стран, в том числе США, для отправки в... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:04

2024-08-24T04:04

2024-08-24T04:04

финляндия

англия

лаврентий берия

невилл чемберлен

эдуар даладье

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия и Франция в начале 1940 года активно набирали наемников не только из числа своих граждан, но и лиц из других стран, в том числе США, для отправки в Финляндию под видом людей мирных профессий, в том числе врачей, для участия в войне против СССР, причем британские острова были базой для подготовки наемников и хабом для их переправки к театру военных действий, следует из архивных документов, опубликованных Президентской библиотекой. По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России, и, в частности, отправляют наемников на Украину воевать за киевский режим. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье. Они планировали отправить свои войска в Финляндию под видом добровольцев, полагая, что подобная маскировка лишит СССР повода для официального объявления войны. Наемники под видом врачейВ числе документов, опубликованных Президентской библиотекой – хранящаяся в Архиве внешней политики РФ шифртелеграмма посла Советского Союза в Англии Ивана Майского об англо-французской помощи Финляндии, направленная в Москву, в Народный комиссариат иностранных дел СССР 25 января 1940 года. "Из достоверных источников узнал, что недавно британское правительство и французское правительство приняли решение оказать помощь Маннергейму не только оружием, но и живой силой в форме "волонтеров" по испанскому образцу. Сейчас производится подготовительная работа, в частности, среди мобилизованных солдат и офицеров, специально отбираются лица, владеющие скандинавскими языками. Из запаса также призываются все мало-мальски подходящие для этой цели люди", - писал Майский. Карл Густав Маннергейм тогда был главнокомандующим вооруженными силами Финляндии. "Значительные силы англо-французских волонтеров предполагается сосредоточить в Финляндии к весне. Сейчас направлять их туда считают неудобным ввиду климатических условий. Пока же в Финляндии и Швеции будет заготовляться необходимое для них оружие и снаряжение", - отмечал дипломат. По данным Майского, "англо-французы прилагают усилия к тому, чтобы привлечь в Финляндию также американских волонтеров". Прославленный дипломат, полномочный представитель СССР в Швеции Алексндра Коллонтай сообщала в Наркомат иностранных дел 25 февраля 1940-го, что "английские добровольцы едут в Финляндию в гражданском виде, но группы малые десятками". "Стимулированное добровольчество" Майский 11 февраля 1940-го сообщал в Москву, что именно обещают наемникам. "Насчет волонтеров" дело в настоящий момент обстоит так. Финская миссия в Лондоне открыла здесь вербовочное бюро, но записалось пока немного (не более 500)", - писал дипломат. "Кроме того, в казармах офицеры вызывают охотников идти в Финляндию, расписывая в радужных красках материальные условия такой авантюры. При этом указывается, что кто пойдет в Финляндию, освобождается от обязанностей военной службы в английской армии", - отмечал Майский. Но охотников было мало, добавлял советский дипломат: "Число записавшихся едва ли превышает несколько сот человек". В то же время, "из Канады и США с каждым приходящим в Норвегию и Швецию пароходом приезжают партии волонтеров по 100, 150, 200 человек". "Идет оттуда и оружие, до аэропланов включительно", - добавлял Майский. "В общем, набор волонтеров в Англии до сих пор носил характер "стимулированного добровольчества", как выразился вчера в разговоре со мной Бивербрук", - сообщал дипломат. Англия: перевалочный хаб и тренировочный лагерь Активно вскрывала действия западников советская разведка. Начальник 5-го (разведывательного) Управления Наркомата обороны СССР Иван Проскуров 27 января 1940 года сообщал наркому обороны маршалу Клименту Ворошилову о вербовке в Эстонии добровольцев для отправки в Финляндию (это документ из Российского государственного военного архива, РГВА). Проскуров представил выписки из донесений источников в Эстонии и Литве и копию материала НКВД СССР о вербовке в Эстонии наемников. "Сведения об отправке добровольцев из Эстонии докладывались уже ранее… и после настоящего подтверждения никаких сомнений не вызывают", - писал Проскуров. "Пунктом отправки добровольцев является остров Вайндла… Переправа через лед производится ночью на санях и лодках. Переправа в Финляндию организуется самими финнами. На днях отправили этим путем в Финляндию около 50 добровольцев", - приводил начальник советской военной разведки данные источника в Эстонии. Параллельно на эту тему в Москву поступала информация и по линии советской внешней разведки, о чем свидетельствуют также архивы РГВА. Нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия 5 марта 1940-го сообщал Ворошилову об отправке в Финляндию одной французской и двух польских "добровольческих" дивизий. "Резидент НКВД СССР в Париже сообщил следующие агентурные данные: в Финляндию происходит отправка трех дивизий, из которых 2 польских и 1 французская, состоящие из "добровольцев", навербованных из воинских частей. Офицеры уже отправлены в Англию, откуда самолетами перебрасываются через Швецию в Финляндию. Офицеры получают 340 франков в день, а солдат-доброволец 150 франков. Французская дивизия состоит из альпийских стрелков и зенитчиков. Французское интендантство выдало направляемым 20 тысяч белых халатов и 20 тысяч горных сумок", - писал Берия. Спустя три дня он же сообщал Ворошилову, что из Франции и Англии "солдаты отправляются небольшими группами до 50 человек, под видом добровольцев, туристов, корреспондентов, врачей и т.д.". Советская внешняя разведка имела возможность оценить возможное общее число иностранцев, готовых прибыть в Финляндию. Оно приводилось в хранящемся в РГВА разведывательном донесении в 5-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР "о планах англо-французских союзников отправить на помощь Финляндии экспедиционные войска", составленном не ранее 1 марта 1940-го. "На основании различных документов можно сделать вывод, что доля Франции в экспедиции будет в целом 15 тысяч 500 человек, из которых 4 тысячи поляков, 1,5 тысячи легионеров и остальное - альпийские стрелки. Кажется, общая численность экспедиции будет примерно 50 тысяч человек. Они будут иметь тренировочный лагерь в Шотландии", - говорилось в документе. Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

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финляндия, англия, лаврентий берия, невилл чемберлен, эдуар даладье, нато