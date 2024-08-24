https://ria.ru/20240824/bouz-1968283013.html

"Достаточно глупы". На Западе раскрыли, как США используют Украину

"Достаточно глупы". На Западе раскрыли, как США используют Украину - РИА Новости, 24.08.2024

"Достаточно глупы". На Западе раскрыли, как США используют Украину

Одной из ключевых причин, по которой США финансируют ВСУ в конфликте с Россией, является существенный демографический спад в США, считает ирландский журналист... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T21:08

2024-08-24T21:08

2024-08-24T21:08

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Одной из ключевых причин, по которой США финансируют ВСУ в конфликте с Россией, является существенный демографический спад в США, считает ирландский журналист Чей Боуз."Есть причина, по которой США нужны украинцы и все остальные, кто будет достаточно глуп, чтобы умереть, сражаясь за них в империалистических войнах с финансовой выгодой, — Америке просто не хватает людей, которые готовы пойти на смерть. По данным Пентагона, среди тех, кто в настоящее время находится в призывном возрасте в США, более 70% не годны, имеют избыточный вес или страдают от психических и других недугов", — написал он в соцсети X.Журналист также прикрепил к своей записи официальную статистику рождаемости в США, где можно наблюдать рекордный спад показателей на 2023 год.Согласно отчету Бюджетного управления американского Конгресса, смертность в США к 2040 году превысит рождаемость, и без должного притока мигрантов население страны начнет сокращаться. Уже сейчас, по данным исследовательского центра Pew Research, доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых есть хотя бы один ребенок, оценивается в 27%, в то время как в 1993 году их число составляло 60%.

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

сша

россия

америка

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в мире, сша, россия, америка, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны сша