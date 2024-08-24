https://ria.ru/20240824/biber-1968218795.html
Джастин Бибер объявил о рождении первенца
Джастин Бибер объявил о рождении первенца - РИА Новости, 24.08.2024
Джастин Бибер объявил о рождении первенца
Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:07
2024-08-24T12:07
2024-08-24T12:07
джастин бибер
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. "Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал певец в соцсети. К публикации он также прикрепил фото с ножкой малыша.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин бибер, в мире, шоу-бизнес
Джастин Бибер, В мире, Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил о рождении первенца
Джастин Бибер объявил о рождении первенца, малыша назвали Джек Блюз
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз.
"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал певец в соцсети.
К публикации он также прикрепил фото с ножкой малыша.