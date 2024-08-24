https://ria.ru/20240824/biber-1968218795.html

Джастин Бибер объявил о рождении первенца

Джастин Бибер объявил о рождении первенца - РИА Новости, 24.08.2024

Джастин Бибер объявил о рождении первенца

Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:07

2024-08-24T12:07

2024-08-24T12:07

джастин бибер

в мире

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. "Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал певец в соцсети. К публикации он также прикрепил фото с ножкой малыша.

https://ria.ru/20240621/mask-1954640501.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джастин бибер, в мире, шоу-бизнес