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Джастин Бибер объявил о рождении первенца - РИА Новости, 24.08.2024
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12:07 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/biber-1968218795.html
Джастин Бибер объявил о рождении первенца
Джастин Бибер объявил о рождении первенца - РИА Новости, 24.08.2024
Джастин Бибер объявил о рождении первенца
Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:07
2024-08-24T12:07
джастин бибер
в мире
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз. "Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал певец в соцсети. К публикации он также прикрепил фото с ножкой малыша.
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джастин бибер, в мире, шоу-бизнес
Джастин Бибер, В мире, Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил о рождении первенца

Джастин Бибер объявил о рождении первенца, малыша назвали Джек Блюз

© Фото : @justinbieberФотография из аккаунта Джастина Бибера
Фотография из аккаунта Джастина Бибера - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : @justinbieber
Фотография из аккаунта Джастина Бибера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер объявил, что у них с женой, американской моделью Хейли Бибер, родился первенец, малыша назвали Джек Блюз.
"Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер", - написал певец в соцсети.
К публикации он также прикрепил фото с ножкой малыша.
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