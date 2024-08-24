https://ria.ru/20240824/bespilotniki-1968198503.html
В Воронежской области при атаке беспилотников пострадали два человека
В Воронежской области при атаке беспилотников пострадали два человека - РИА Новости, 24.08.2024
В Воронежской области при атаке беспилотников пострадали два человека
В Воронежской области после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T08:02
2024-08-24T08:02
2024-08-24T08:47
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Воронежской области после атаки украинских беспилотников пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов. <...> Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась", — написал он.Глава региона добавил, что гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением. Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Армия отражает атаки противника.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240823/obstrel-1967941254.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области при атаке беспилотников пострадали два человека
В Воронежской области при атаке украинских дронов пострадали два человека