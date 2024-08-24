https://ria.ru/20240824/bespilotniki-1968195743.html

Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА

Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА - РИА Новости, 24.08.2024

Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:15

2024-08-24T07:15

2024-08-24T07:21

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

воронежская область

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968188860.html

брянская область

россия

воронежская область

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брянская область, россия, воронежская область