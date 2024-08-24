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Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА - РИА Новости, 24.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 24.08.2024 (обновлено: 07:21 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/bespilotniki-1968195743.html
Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА
Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА - РИА Новости, 24.08.2024
Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:15
2024-08-24T07:21
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
воронежская область
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/pozhar-1968188860.html
брянская область
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брянская область, россия, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Воронежская область
Над Воронежской, Белгородской и Брянской областями за ночь сбили семь БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь сбила над тремя областями России семь БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили пять беспилотников над Воронежской и по одному над Белгородской и Брянской областями, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа. Пять БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному над территориями Белгородской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
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