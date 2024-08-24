https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968245281.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО около 15.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T15:47

2024-08-24T15:47

2024-08-24T16:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 15.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого августа около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)