https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968243863.html
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 24.08.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T13:10
2024-08-24T13:10
2024-08-24T15:45
специальная военная операция на украине
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белгородский район
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240824/obstrel-1968223151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников