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В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
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12:52 24.08.2024 (обновлено: 15:20 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968222178.html
В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник
В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024
В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник
Дрон ВСУ прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T12:52
2024-08-24T15:20
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. &quot;Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь&quot;, — написал он.Развожаев уточнил, что территорию клуба на улице Летчиков оцепили, людей эвакуировали.Позднее при осмотре взрывотехники установили наличие боезаряда у дрона. Из-за опасности транспортировки они решили уничтожить его на месте.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак противника.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html
https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

В Севастополе к пирсу яхт-клуба "Юг" прибило украинский беспилотник

© Фото : РаZVожаев/TelegramУкраинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе
Украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба Юг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : РаZVожаев/Telegram
Украинский беспилотник прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«

"Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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Развожаев уточнил, что территорию клуба на улице Летчиков оцепили, людей эвакуировали.
Позднее при осмотре взрывотехники установили наличие боезаряда у дрона. Из-за опасности транспортировки они решили уничтожить его на месте.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы.
Системы ПВО отражают большинство атак противника.
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СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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