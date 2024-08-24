https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968222178.html

В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник - РИА Новости, 24.08.2024

В Севастополе к пирсу прибило украинский беспилотник

Дрон ВСУ прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T12:52

2024-08-24T12:52

2024-08-24T15:20

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Дрон ВСУ прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", — написал он.Развожаев уточнил, что территорию клуба на улице Летчиков оцепили, людей эвакуировали.Позднее при осмотре взрывотехники установили наличие боезаряда у дрона. Из-за опасности транспортировки они решили уничтожить его на месте.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак противника.

https://ria.ru/20240824/ukraina-1968160187.html

https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия