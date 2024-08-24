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Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ
Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024
Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ
Над белгородским поселком Вейделевка сбит дрон ВСУ, мирный житель получил ожог, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:27
2024-08-24T04:27
2024-08-24T04:27
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Над белгородским поселком Вейделевка сбит дрон ВСУ, мирный житель получил ожог, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над поселком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель - мужчина получил ожог. Медики скорой медицинской помощи оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В поселке в одном многоквартирном доме посечен фасад, во втором - выбиты окна в трех квартирах. В одном социальном объекте повреждены остекление и ограждение. Также осколками посечен один автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ
Гладков: над поселком Вейделевка сбили БПЛА, мирный житель получил ожог