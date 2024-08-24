https://ria.ru/20240824/bespilotnik-1968190344.html

Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ

Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 24.08.2024

Над белгородским поселком Вейделевка сбили беспилотник ВСУ

Над белгородским поселком Вейделевка сбит дрон ВСУ, мирный житель получил ожог, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T04:27

2024-08-24T04:27

2024-08-24T04:27

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Над белгородским поселком Вейделевка сбит дрон ВСУ, мирный житель получил ожог, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Над поселком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель - мужчина получил ожог. Медики скорой медицинской помощи оказали ему необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В поселке в одном многоквартирном доме посечен фасад, во втором - выбиты окна в трех квартирах. В одном социальном объекте повреждены остекление и ограждение. Также осколками посечен один автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что администрация и оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968188860.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия