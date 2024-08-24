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При атаке БПЛА на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
При атаке БПЛА на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина - РИА Новости, 24.08.2024
При атаке БПЛА на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на посёлок Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T01:59
2024-08-24T01:59
2024-08-24T02:01
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на посёлок Малиновка Белгородского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."ВСУ атаковали с помощью беспилотника посёлок Малиновка Белгородского района. Ранен мужчина. Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Также губернатор добавил, что в посёлке в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна.Информация о последствиях уточняется, администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток.
https://ria.ru/20240823/bpla-1968178377.html
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вооруженные силы украины, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При атаке БПЛА на белгородский поселок Малиновка пострадал мужчина
Гладков: при атаке БПЛА на поселок Малиновка Белгородского района ранен мужчина