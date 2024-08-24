https://ria.ru/20240824/bali-1967651849.html

На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове

На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове - РИА Новости, 24.08.2024

На Бали — без пересадок. Где и как отдохнуть на тропическом острове

После четырехлетнего перерыва с 17 сентября туристы смогут летать из России на Бали прямым рейсом. Правда, за удобство беспосадочного путешествия придется... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T10:21

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бали

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денпасар

аэрофлот

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. После четырехлетнего перерыва с 17 сентября туристы смогут летать из России на Бали прямым рейсом. Правда, за удобство беспосадочного путешествия придется заплатить ощутимо больше, чем за привычный вариант со стыковкой. Какие курорты выбрать, в чем особенности отдыха на острове и сколько стоит путевка — в материале РИА Новости.Перелет без посадкиНа Бали хорошо в любое время года, но осень — идеальное время: завершается период штормов и муссонов, начинается высокий сезон. В сентябре и первой половине октября средняя температура воздуха — 29 градусов, воды — 28.В сентябре россияне будут прибывать на индонезийский остров рейсами "Аэрофлота" на лайнере Airbus A350 дважды в неделю, с октября — трижды. Продажа билетов стартовала, перелет в оба конца стоит от 95 тысяч рублей, время в пути — 12,5 часа."Прямой перелет позволит расширить предложение для более состоятельных туристов, а также семей с детьми, для которых важен комфорт", — рассказали в пресс-службе Space Travel. Там напомнили, что до пандемии прямые рейсы в Денпасар выполнялись с полной загрузкой.В "Русском экспрессе" отмечают, что появление в расписании рейсов "Аэрофлота", безусловно, добавит привлекательности направлению среди тех, кто не хочет летать со стыковкой и томиться в аэропортах во время пересадок. "Однако в прошлом году, несмотря на отсутствие прямой перевозки, многие популярные отели Бали вставали "на стоп" в пиковые даты, — поясняют в компании. — Это свидетельствует о том, что у направления всегда есть свой турист".Информация о запуске на Бали прямых рейсов уже привела к росту спроса на бронирование гостиниц в три раза, рассказали в "Яндекс. Путешествия".Выгоды стыковкиПо данным АТОР, в первом квартале 2024-го Индонезия приняла почти 51 тысячу российских туристов. Среди них 90 процентов выбрали для отпуска именно Бали. Единичные заявки есть также на размещение на острове Ява и архипелаге Гили.Прямыми рейсами "Аэрофлота" на остров будет прибывать около тысячи путешественников в неделю. Но примерно две трети туристов продолжат летать с пересадками, прогнозируют в АТОР.Сейчас самый популярный маршрут — через Ближний Восток авиакомпаниями Emirates и Qatar, отмечают в "Русском экспрессе". Билет в оба конца на середину октября можно купить за 63 тысячи рублей, время в пути — от 16 часов.При перелете через Китай туристы смогут воспользоваться 144-часовым безвизовым транзитом в Пекине или Шанхае и заодно посетить Поднебесную."Рейсы с пересадкой сейчас значительно выгоднее прямых. Например, в конце сентября на Бали можно отдохнуть в "трешке" десять дней за 216 тысяч рублей на двоих с перелетом. Отпуск в качественной "пятерке" — от 370 тысяч рублей. При перелете прямым рейсом цены будут минимум в полтора раза выше", — рассказали в Space Travel.Выбирайте курортыСпрос на отдых в Индонезии активно растет: в этом году количество проданных путевок утроилось, рассказали в "Русском экспрессе". При этом средний чек сократился на четверть — до 223 тысяч рублей.Нуса-Дуа — самый популярный курорт, туда едет каждый второй турист. "Это место подходит для семейного отдыха, там широкий выбор отелей и чистые пляжи", — объясняют в Fun&Sun.По 7,5 процента заявок приходит на путевки в Убуд, который считается центром балийской культуры и искусства. Этот идеальное место для тех, кто ищет спокойствие и живописную природу.Столько же путешественников направляются в Куту и Легиан. Эти курорты, популярные среди молодежи и серферов, известны своими вечеринками и активной ночной жизнью, добавляют эксперты туроператора. Также многие путешественники едут в Джимбаран и Семиньяк — там хороший шопинг и много ресторанов. Комфортные отелиТри четверти путешественников оплачивают отпуск в пятизвездочных гостиницах, остальные — в "четверках". И 80 процентов выбирают формат питания "только завтраки". Едут в среднем на девять дней, путевки покупают за два с половиной месяца до вылета.Туры на две недели выгоднее, чем на неделю. Так, стоимость путевки на восемь ночей с вылетом в конце сентября и проживанием в "трешке" в Нуса-Дуа — от 209 тысяч рублей на двоих, а 14 ночей стоят 250 тысяч, уточняют в Fun&Sun. Аналогичный отдых в "пятерке" обойдется в 322 тысячи и 469 тысяч рублей соответственно.По цене отдых на Бали будет конкурировать с предложениями каникул в странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Вьетнаме, говорят в пресс-службе Fun&Sun. Также индонезийский остров будут рассматривать те, кто готов оплатит путевки на тропические острова — Мальдивы и Сейшелы. Хотя у Бали есть специфика — съездив единожды, многие туристы туда возвращаются, добавляют в Space Travel. Особенно остров любят серферы.Виза нужнаДля поездки на Бали россиянам необходим загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев после даты предполагаемого въезда в Индонезию.Еще нужно получить визу. Ее можно оформить в аэропорту по прилете или заранее — в консульстве. Стоимость — около трех тысяч рублей. Ее выдают на 30 дней, затем можно продлить на такой же срок.Медстраховку для въезда оформлять не требуется, но полис все же лучше купить — как и для любой поездки за рубеж.

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https://ria.ru/20231231/deportatsiya-1919201781.html

https://ria.ru/20240805/maldivy-1958594214.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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