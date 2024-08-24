https://ria.ru/20240824/avtomobil-1968293402.html

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан - РИА Новости, 24.08.2024

В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан

Автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заведении. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:31

2024-08-24T23:31

2024-08-24T23:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заведении. "Пострадала только некоторая часть веранды… Пострадали всего пару столов на веранде, все живы, у водителя даже ни одной ранки нет", - рассказали в заведении. Там отметили, что инцидент произошел около 22.00. Заведение продолжает работу в обычном режиме. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, автомобиль врезался в здание после столкновения с другой машиной. "На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома №19 столкнулись два автомобиля, после чего один из автомобилей врезался в фасад здания. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.

https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html

https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва