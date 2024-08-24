https://ria.ru/20240824/avtomobil-1968293402.html
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан - РИА Новости, 24.08.2024
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
Автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заведении. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:31
2024-08-24T23:31
2024-08-24T23:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заведении. "Пострадала только некоторая часть веранды… Пострадали всего пару столов на веранде, все живы, у водителя даже ни одной ранки нет", - рассказали в заведении. Там отметили, что инцидент произошел около 22.00. Заведение продолжает работу в обычном режиме. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, автомобиль врезался в здание после столкновения с другой машиной. "На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома №19 столкнулись два автомобиля, после чего один из автомобилей врезался в фасад здания. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.
https://ria.ru/20240312/moskva-1932432874.html
https://ria.ru/20240824/dtp-1968220914.html
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происшествия, москва
В центре Москвы автомобиль врезался в ресторан
В Москве автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen, пострадавших нет
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в заведении.
«
"Пострадала только некоторая часть веранды… Пострадали всего пару столов на веранде, все живы, у водителя даже ни одной ранки нет", - рассказали в заведении.
Там отметили, что инцидент произошел около 22.00. Заведение продолжает работу в обычном режиме.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, автомобиль врезался в здание после столкновения с другой машиной.
«
"На 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома №19 столкнулись два автомобиля, после чего один из автомобилей врезался в фасад здания. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено.