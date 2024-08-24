Рейтинг@Mail.ru
Армения надеется на развитие отношений с Украиной - РИА Новости, 24.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/armeniya-1968278396.html
Армения надеется на развитие отношений с Украиной
Армения надеется на развитие отношений с Украиной - РИА Новости, 24.08.2024
Армения надеется на развитие отношений с Украиной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T20:23
2024-08-24T20:23
в мире
армения
россия
украина
никол пашинян
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений между двумя странами и качественно новый уровень сотрудничества. "Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной и подъему взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Пашинян ведет Армению по "украинскому пути", на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. В том же месяце в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии Пашинян заявил, что его страна не является союзником России "в украинском вопросе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о "целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.
https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929816305.html
армения
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, украина, никол пашинян, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вооруженные силы украины
В мире, Армения, Россия, Украина, Никол Пашинян, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Армения надеется на развитие отношений с Украиной

Премьер Армении Пашинян выразил надежду на развитие отношений с Украиной

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений между двумя странами и качественно новый уровень сотрудничества.
«
"Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной и подъему взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Пашинян ведет Армению по "украинскому пути", на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. В том же месяце в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии Пашинян заявил, что его страна не является союзником России "в украинском вопросе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о "целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Оппозиция в Армении прокомментировала возможный визит Зеленского в Ереван
27 февраля, 16:25
 
В миреАрменияРоссияУкраинаНикол ПашинянВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала