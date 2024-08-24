https://ria.ru/20240824/armeniya-1968278396.html

Армения надеется на развитие отношений с Украиной

Армения надеется на развитие отношений с Украиной - РИА Новости, 24.08.2024

Армения надеется на развитие отношений с Украиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T20:23

2024-08-24T20:23

2024-08-24T20:23

в мире

армения

россия

украина

никол пашинян

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений между двумя странами и качественно новый уровень сотрудничества. "Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной и подъему взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства. Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Пашинян ведет Армению по "украинскому пути", на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. В том же месяце в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии Пашинян заявил, что его страна не является союзником России "в украинском вопросе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о "целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

https://ria.ru/20240227/zelenskiy-1929816305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, украина, никол пашинян, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), госдума рф, вооруженные силы украины