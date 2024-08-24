Армения надеется на развитие отношений с Украиной
Премьер Армении Пашинян выразил надежду на развитие отношений с Украиной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 авг - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в послании Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины выразил надежду на последовательное развитие отношений между двумя странами и качественно новый уровень сотрудничества.
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"Полон надежд, что наши совместные усилия будут способствовать последовательному развитию отношений между Арменией и Украиной и подъему взаимовыгодного сотрудничества на качественно новый уровень", - говорится в послании, текст которого размещен на сайте правительства.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Пашинян ведет Армению по "украинскому пути", на фоне провалов Киева в прокси-войне Запада против России взгляды западников стали падать сначала на Молдавию, а затем и на Армению.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России и Армении диаметрально противоположные точки зрения по Украине, Москве хорошо известна эта позиция. В том же месяце в ходе встречи с представителями армянской общины в Германии Пашинян заявил, что его страна не является союзником России "в украинском вопросе". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о "целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". В частности, в начале июня МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.