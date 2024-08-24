https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968197114.html

Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию

Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию - РИА Новости, 24.08.2024

Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию

Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T07:40

2024-08-24T07:40

2024-08-24T07:40

англия

финляндия

швеция

александра коллонтай

невилл чемберлен

эдуар даладье

нато

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими санкциями в связи с военной тематикой, рассказывается в документе Архива внешней политики РФ, опубликованном Президентской библиотекой. По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949-м его подписали 12 стран. Сейчас в НАТО 32 страны. Финляндия стала членом НАТО в 2023 году, Швеция официально вошла в состав альянса в марте нынешнего года. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье. Прославленный отечественный дипломат, полномочный представитель СССР в Швеции Александра Коллонтай шифртелеграммой от 25 февраля 1940 года сообщала в Наркомат иностранных дел СССР "об отрицательном отношении Англии к нейтральной позиции Швеции в советско-финском конфликте". "Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны". В случае неблагоприятных для Англии ответов последняя грозит экономическими репрессалиями по морскому транспорту и по торговле с Швецией", - писала Коллонтай. Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968194158.html

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финляндия

швеция

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англия, финляндия, швеция, александра коллонтай, невилл чемберлен, эдуар даладье, нато, в мире