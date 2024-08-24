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Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию - РИА Новости, 24.08.2024
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07:40 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968197114.html
Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию
Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию - РИА Новости, 24.08.2024
Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию
Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T07:40
2024-08-24T07:40
англия
финляндия
швеция
александра коллонтай
невилл чемберлен
эдуар даладье
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими санкциями в связи с военной тематикой, рассказывается в документе Архива внешней политики РФ, опубликованном Президентской библиотекой. По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949-м его подписали 12 стран. Сейчас в НАТО 32 страны. Финляндия стала членом НАТО в 2023 году, Швеция официально вошла в состав альянса в марте нынешнего года. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье. Прославленный отечественный дипломат, полномочный представитель СССР в Швеции Александра Коллонтай шифртелеграммой от 25 февраля 1940 года сообщала в Наркомат иностранных дел СССР "об отрицательном отношении Англии к нейтральной позиции Швеции в советско-финском конфликте". "Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны". В случае неблагоприятных для Англии ответов последняя грозит экономическими репрессалиями по морскому транспорту и по торговле с Швецией", - писала Коллонтай. Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968194158.html
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англия, финляндия, швеция, александра коллонтай, невилл чемберлен, эдуар даладье, нато, в мире
Англия, Финляндия, Швеция, Александра Коллонтай, Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, НАТО, В мире
Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию

Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию

© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГенерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев
Генерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
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Генерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими санкциями в связи с военной тематикой, рассказывается в документе Архива внешней политики РФ, опубликованном Президентской библиотекой.
По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949-м его подписали 12 стран. Сейчас в НАТО 32 страны. Финляндия стала членом НАТО в 2023 году, Швеция официально вошла в состав альянса в марте нынешнего года.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов
Вчера, 06:35
Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Прославленный отечественный дипломат, полномочный представитель СССР в Швеции Александра Коллонтай шифртелеграммой от 25 февраля 1940 года сообщала в Наркомат иностранных дел СССР "об отрицательном отношении Англии к нейтральной позиции Швеции в советско-финском конфликте".
"Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны". В случае неблагоприятных для Англии ответов последняя грозит экономическими репрессалиями по морскому транспорту и по торговле с Швецией", - писала Коллонтай.
Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
Красноармейцы-снайперы в засаде на территории Карелии. Советско-финская война 1939-1940 гг. - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Архивные документы раскрыли роль Британии в войне Финляндии с СССР
Вчера, 04:04
 
АнглияФинляндияШвецияАлександра КоллонтайНевилл ЧемберленЭдуар ДаладьеНАТОВ мире
 
 
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