Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию
Архивы: отказ Швеции помочь Финляндии воевать против СССР разозлил Британию
© РИА Новости / Давид Трахтенберг | Перейти в медиабанкГенерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев
Генерал Терентий Фомич Штыков (в центре) рассматривает вооружение красноармейцев . Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия в начале 1940 года была очень недовольна Швецией, не помогавшей Финляндии воевать против СССР, и в целом Лондон шантажировал Стокгольм экономическими санкциями в связи с военной тематикой, рассказывается в документе Архива внешней политики РФ, опубликованном Президентской библиотекой.
По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. В 1949-м его подписали 12 стран. Сейчас в НАТО 32 страны. Финляндия стала членом НАТО в 2023 году, Швеция официально вошла в состав альянса в марте нынешнего года.
Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье.
Прославленный отечественный дипломат, полномочный представитель СССР в Швеции Александра Коллонтай шифртелеграммой от 25 февраля 1940 года сообщала в Наркомат иностранных дел СССР "об отрицательном отношении Англии к нейтральной позиции Швеции в советско-финском конфликте".
"Англия крайне недовольна позицией шведского правительства в отказе в военной помощи Финляндии, ходят слухи, что Англия на днях предложила шведам ряд вопросов, относящихся, однако, больше к области "большой войны". В случае неблагоприятных для Англии ответов последняя грозит экономическими репрессалиями по морскому транспорту и по торговле с Швецией", - писала Коллонтай.