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Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов - РИА Новости, 24.08.2024
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06:35 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968194158.html
Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов
Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов - РИА Новости, 24.08.2024
Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов
Англия и Франция в 1940 году активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, в том числе для планировавшихся налетов на Ленинград, Кронштадт и... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T06:35
2024-08-24T06:35
франция
финляндия
англия
лаврентий берия
невилл чемберлен
эдуар даладье
нато
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия и Франция в 1940 году активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, в том числе для планировавшихся налетов на Ленинград, Кронштадт и Мурманск, об этом рассказывается в документах из Российского государственного военного архива, опубликованных Президентской библиотекой. По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО. Финляндия, в 2023 году вступившая в альянс, ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил на текущей неделе глава минобороны страны Антти Хяккянен. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье. Они планировали отправить свои войска в Финляндию под видом добровольцев, полагая, что подобная маскировка лишит СССР повода для официального объявления войны. О размерах иностранной военной помощи Финляндии народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия сообщал наркому обороны СССР маршалу Клименту Ворошилову 5 февраля 1940 года. Этот документ был основан на данных советской внешней разведки. "Резидент НКВД в Лондоне на основании полученных материалов от различных источников сообщает нам следующее: 5 февраля во Франции состоится очередное секретное заседание верховного военного совета союзников, на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении посылки белофиннам материальной помощи, а также об отправке англо-французских "добровольцев", - сообщал Берия. По данным, которые приводил Берия, к тому времени с начала советско-финской войны различные страны послали Хельсинки военные самолеты: Франция – 176, Англия - 145, США – 44, Италия – 35, причем часть этих самолетов находилась в пути. Спустя три дня Берия сообщает Ворошилову о результатах заседания. Сведения были получены от резидента внешней разведки НКВД СССР в Париже. "На союзном верховном военном совете, состоявшемся 5 февраля в Париже, решено немедленно оказать Финляндии помощь крупными техническими средствами. В первую очередь в кратчайший срок будет направлена значительная часть авиации бомбардировочной и истребительной. Эта часть должна будет совершить несколько демонстративных, но сильных налетов на Мурманск, Кронштадт и Ленинград", - писал Берия. Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968190462.html
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франция, финляндия, англия, лаврентий берия, невилл чемберлен, эдуар даладье, нато
Франция, Финляндия, Англия, Лаврентий Берия, Невилл Чемберлен, Эдуар Даладье, НАТО
Британия снабжала Финляндию оружием для ударов по СССР, следует из архивов

Архивы: Британия и Франция снабжали Финляндию оружием для ударов по СССР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия и Франция в 1940 году активно снабжали Финляндию оружием для нанесения ударов по СССР, в том числе для планировавшихся налетов на Ленинград, Кронштадт и Мурманск, об этом рассказывается в документах из Российского государственного военного архива, опубликованных Президентской библиотекой.
По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО.
Финляндия, в 2023 году вступившая в альянс, ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны, заявил на текущей неделе глава минобороны страны Антти Хяккянен.
Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда сражался Советский Союз, захватить Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив местные советские нефтепромыслы, а также создать "национальное русское правительство". Это решение было принято высшим военным советом - официальным главным органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуар Даладье. Они планировали отправить свои войска в Финляндию под видом добровольцев, полагая, что подобная маскировка лишит СССР повода для официального объявления войны.
О размерах иностранной военной помощи Финляндии народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия сообщал наркому обороны СССР маршалу Клименту Ворошилову 5 февраля 1940 года. Этот документ был основан на данных советской внешней разведки.
"Резидент НКВД в Лондоне на основании полученных материалов от различных источников сообщает нам следующее: 5 февраля во Франции состоится очередное секретное заседание верховного военного совета союзников, на котором будет обсуждаться вопрос об увеличении посылки белофиннам материальной помощи, а также об отправке англо-французских "добровольцев", - сообщал Берия.
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По данным, которые приводил Берия, к тому времени с начала советско-финской войны различные страны послали Хельсинки военные самолеты: Франция – 176, Англия - 145, США – 44, Италия – 35, причем часть этих самолетов находилась в пути.
Спустя три дня Берия сообщает Ворошилову о результатах заседания. Сведения были получены от резидента внешней разведки НКВД СССР в Париже.
"На союзном верховном военном совете, состоявшемся 5 февраля в Париже, решено немедленно оказать Финляндии помощь крупными техническими средствами. В первую очередь в кратчайший срок будет направлена значительная часть авиации бомбардировочной и истребительной. Эта часть должна будет совершить несколько демонстративных, но сильных налетов на Мурманск, Кронштадт и Ленинград", - писал Берия.
Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.
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Вчера, 04:04
 
ФранцияФинляндияАнглияЛаврентий БерияНевилл ЧемберленЭдуар ДаладьеНАТО
 
 
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