https://ria.ru/20240824/arkhivy-1968183140.html

Рассекречены архивы о планах Британии и Франции начать войну против СССР

Рассекречены архивы о планах Британии и Франции начать войну против СССР - РИА Новости, 24.08.2024

Рассекречены архивы о планах Британии и Франции начать войну против СССР

Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР — нанести удар из Финляндии и со стороны Кавказа, а также создать... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T00:57

2024-08-24T00:57

2024-08-24T01:21

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невилл чемберлен

адольф гитлер

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР — нанести удар из Финляндии и со стороны Кавказа, а также создать "национальное русское правительство" — данные об этом, полученные советской разведкой, приводятся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой.По сути, Англия, Франция и другие страны Запада тогда действовали так же, как сейчас в рамках НАТО их последователи вынашивают агрессивные планы против России. В субботу исполняется 75 лет со дня вступления в силу Североатлантического договора о создании НАТО.Президентская библиотека опубликовала сообщение народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову от 13 января 1940 года, основанное на сведениях, переданных в Москву резидентом советской внешней разведки в Париже. Им тогда был знаменитый разведчик Лев Василевский."На последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР. На основе этого решения для подготовки общественного мнения начата резкая антисоветская кампания во всех газетах", — писал Берия. Советский Союз тогда вел войну с Финляндией. По словам главы НКВД, это решение военного совета повлекло за собой отставку британского государственного секретаря по военным делам Лесли Хор-Белиша, "который на данном этапе категорически был против войны с СССР".Высший военный совет был официальным высшим органом военного руководства Англии и Франции, его возглавляли премьер-министры обеих стран Невилл Чемберлен и Эдуард Даладье."Ярыми сторонниками войны с СССР являются генералы Вейган, Гамелен, Горт, Айронсайд. Эта группа пришла к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера. Для этой цели решено направить в Финляндию канадские войска, из которых одна дивизия уже прибыла в Англию, и захватить порт Петсамо, как базу для действий против Мурманска и Архангельска. Главной задачей ставится захват Ленинграда, что, по мнению союзников, должно нанести сильный удар СССР", — указывал Берия. Как писал нарком НКВД, "с начала военных действий против СССР предполагается создание национального русского правительства и объявление всеобщей мобилизации белоэмигрантов". "Все газеты полны статьями о якобы имевших место крупных поражениях Красной Армии в Финляндии, помещается много фотоснимков и используется кинохроника", — сообщал Берия, добавляя, что "за последние дни из Бордо в Финляндию отправлено: 400 самолетов, 200 танков и 6 тысяч обслуживающего персонала".Для обоснования удара по СССР англичане и французы готовили акцию с фейками.Англия собиралась при поддержке Франции выпустить сборник подтасованных материалов, с помощью которых на СССР возлагалась бы ответственность за события, приведшие ко Второй мировой войне, а Лондон и Париж, вопреки реальности, оказывались бы "в белом" – это следует из рассекреченного архивного документа Службы внешней разведки России. Документ "Агентурное сообщение о попытках англичан и французов подготовить и опубликовать "Голубую книгу" об англо-франко-советских переговорах с возложением всей вины за их провал на СССР", датированный 27 января 1940 года, также размещен на сайте Президентской библиотеки."Мы уже сообщали, что в ближайшее время англичане должны выпустить так называемую "Голубую книгу" об англо-советских переговорах 1939 года. Книга эта будет состоять из ряда специально подобранных и фальсифицированных "документов", которые должны будут, по мнению "островитян", доказать миру, что в то время, как "Англия честно вела переговоры с Советским Союзом и намеревалась заключить пакт, — большевики все время вели двойную игру и подписанием советско-немецкого договора развязали европейскую войну", — говорилось в документе."Авторам книги необходимо доказать, что белое – это черное и вообще поставить все вверх дном", — подчеркивалось в сообщении. Информацию об этом Москве предоставил Гай Берджесс, член легендарной "Кембриджской пятерки" — группы агентов советской внешней разведки. В 1940 году Берджесс являлся сотрудником британской разведслужбы СИС и работал в отделе, занимавшемся дезинформацией и активными внешнеполитическими операциями. Берджесс передавал Москве информацию, свидетельствовавшую о заинтересованности Великобритании в столкновении гитлеровской Германии с СССР.По его данным, выход в свет этого сборника фейков был отложен до конца января-начала февраля 1940 года. "Причинами задержки якобы является настойчивое желание французов сделать эту книгу более антисоветской, чем она была бы в первоначальном варианте", — говорилось в сообщении.Кроме того, как следует из документа, Франция считала, что в первоначальном варианте книги не удалось "обелить поляков, и их роль в срыве англо-советских переговоров даже в фальсифицированных документах встает в весьма неприглядном виде".Сборник был задуман сразу после начала в конце ноября 1939 года советско-финской войны, но в итоге так и не вышел — ни Великобритании, ни Франции стало не до него в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. К тому времени уже завершилась и война между СССР и Финляндией.Воинствующие планы Лондона и Парижа Как отмечают историки, Англия и Франция в 1930-х годах расчетливо и целенаправленно подталкивали Третий рейх к войне против Советского Союза. Так называемая "политика умиротворения", как полагают исследователи, была попыткой Лондона в собственных целях использовать германское продвижение на Восток. Причем в эти планы входила и оккупация Германией Польши как плацдарма для будущего нападения на СССР.Ключевым шагом в этом направлении считается "Мюнхенский сговор" 1938 года, когда жертвой такой политики стала Чехословакия, оккупированная Германией. В ответ Адольф Гитлер пообещал не нападать на Англию и Францию, заключив с ними соответствующие декларации, по существу пакты о ненападении.На проходивших летом 1939 года в Москве англо-франко-советских переговорах о возможном военном союзе трех стран против Германии британцы и французы не давали ясных ответов на конкретные вопросы и предложения со стороны делегации СССР. Во многом к срыву переговоров привела линия руководства Польши, заявлявшего, что готово принять военную помощью только со стороны Англии и Франции, но не от Советского Союза.При этом за спиной Москвы Лондон и Берлин вели тайные переговоры. Англия, дабы оградить себя от гитлеровского нападения, декларировала готовность пойти на немалые уступки, например, отказаться от своих обязательств в отношении Польши.К тому моменту советское руководство уже располагало планами германского нападения на Польшу. В случае ее разгрома армии вермахта вышли бы непосредственно на границу с Советским Союзом. То же самое произошло бы и в результате гитлеровской агрессии против стран Прибалтики, которые были слишком слабы, чтобы противостоять военной машине нацистов. В результате СССР оказывался один на один с Германией, а англичане и французы — в стороне (так же, как Лондон и Париж выступили фактически созерцателями вторжения Третьего рейха в Польшу 1 сентября 1939 года, считающегося началом Второй мировой войны).В это же время на территории Монголии, в районе реки Халхин-Гол, Красная Армия вела сражения с японскими войсками, которые в случае успеха планировали продолжить крупномасштабное наступление. Тем самым перед СССР возникла угрожающая перспектива быть втянутым в войну на два фронта.Исходя из всего этого советский лидер Иосиф Сталин был вынужден принять непростое, но, по мнению специалистов, единственно правильное с точки зрения обеспечения безопасности страны решение заключить договор о ненападении с Германией. Его подписали главы внешнеполитических ведомств обеих стран Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп в Кремле 23 августа 1939 года в Москве. Как подчеркивают историки, содержание договора не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. К тому же СССР стал последним из череды стран, подписавших договор о ненападении с Германией. Одновременно с договором стороны подписали секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия — территории, ранее входившие в состав Российской империи.Благодаря последующему на законных основаниях вхождению новых территорий в состав Советского Союза его западные рубежи удалось значительно отодвинуть влево. Это позволило СССР сорвать планы германского блицкрига летом 1941 года. Но советско-германский договор о ненападении похоронил и надежды Англии на ее экспансию в Европе, сломав английское "расписание" войны, что вызвало решимость Лондона ударить по СССР, подчеркивают историки. Париж тоже не остался в стороне от этой идеи. Причем речь даже не шла о формальном объявлении войны Советскому Союзу. Как писал генеральный секретарь французского МИД Алексис Леже послу США во Франции Уильяму Буллиту в январе 1940 года, Париж не станет разрывать дипломатических отношений с Советским Союзом или объявлять ему войну. Франция просто уничтожит СССР, при необходимости – с помощью пушек, бахвалился Леже. Но планам Лондона и Парижа ударить по Советскому Союзу не суждено было сбыться. Англии и Франции стало не до них в связи с военными успехами Германии на западе Европы в 1940 году. А 12 марта 1940 года кончилась и война между СССР и Финляндией, Москва и Хельсинки подписали мирный договор.

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ссср, франция, англия, лаврентий берия, невилл чемберлен, адольф гитлер, нато