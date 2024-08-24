https://ria.ru/20240824/antonov-1968189949.html
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США - РИА Новости, 24.08.2024
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США
Новые американские санкции в отношении российских компаний и физлиц — "безрассудны", они усугубляют кризис, Москве безразлично, что еще придумает американская... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T04:13
2024-08-24T04:13
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Новые американские санкции в отношении российских компаний и физлиц — "безрассудны", они усугубляют кризис, Москве безразлично, что еще придумает американская администрация для того, чтобы "наказать российский народ", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Администрация агонизирует. Множатся безрезультативные русофобские "залпы". Задача – показать свою антироссийскую сущность на фоне кипящей здесь электоральной кампании", – сказал посол, комментируя антироссийские рестрикции.Антонов отметил, что санкции Вашингтона наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Штатов в "третьих" странах."Негатив американских действий – для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию", — констатировал дипломат.Посол призвал к отказу от доллара в международной валютно-финансовой системе ради экономической независимости. При этом он отметил, что россиянам безразличны потуги властей США "наказать российский народ"."Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады", – добавил Антонов.В пятницу Минфин США объявил о введении санкций против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределам. Ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20240822/usmanov-1967830303.html
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сша, россия, вашингтон (штат), санкции в отношении россии, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Санкции в отношении России, В мире
Антонов отреагировал на новые антироссийские санкции со стороны США
Посол Антонов назвал новые санкции США против России безрассудными шагами
ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Новые американские санкции в отношении российских компаний и физлиц — "безрассудны", они усугубляют кризис, Москве безразлично, что еще придумает американская администрация для того, чтобы "наказать российский народ", заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Администрация агонизирует. Множатся безрезультативные русофобские "залпы". Задача – показать свою антироссийскую сущность на фоне кипящей здесь электоральной кампании", – сказал посол, комментируя антироссийские рестрикции.
Антонов отметил, что санкции Вашингтона наносят вред не только внутренним потребителям, но и партнерам Штатов в "третьих" странах.
"Негатив американских действий – для всех очевиден. Безрассудные шаги администрации ведут к кризису, но не созиданию", — констатировал дипломат.
Посол призвал к отказу от доллара в международной валютно-финансовой системе ради экономической независимости. При этом он отметил, что россиянам безразличны потуги властей США "наказать российский народ".
"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя спокойно и не оглядывались на американские выпады", – добавил Антонов.
В пятницу Минфин США объявил о введении санкций против 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределам. Ограничения нацелены на компании, причастные в том числе к закупкам вооружений и оборонной продукции для России, на участников схем по обходу санкций, отмыванию доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также на компании по угледобыче.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Как отмечал президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.