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В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту

В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту - РИА Новости, 24.08.2024

В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту

В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:18

2024-08-24T05:18

2024-08-24T15:40

солнечный

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-2

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону."Поступила информация, что воздушное судно Ан-2, вылетевшее из поселка Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный", — говорится в заявлении. Помимо экипажа из трех человек, в самолете находились восемь пассажиров. Погибших и пострадавших нет.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

https://ria.ru/20240703/samolet-1957201208.html

солнечный

россия

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солнечный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)