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В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту - РИА Новости, 24.08.2024
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05:18 24.08.2024 (обновлено: 15:40 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/an-2-1968191570.html
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту - РИА Новости, 24.08.2024
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту
В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:18
2024-08-24T15:40
солнечный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону."Поступила информация, что воздушное судно Ан-2, вылетевшее из поселка Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный", — говорится в заявлении. Помимо экипажа из трех человек, в самолете находились восемь пассажиров. Погибших и пострадавших нет.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
https://ria.ru/20240703/samolet-1957201208.html
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солнечный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Солнечный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту

В Якутии вынужденно сел Ан-2 с 11 людьми на борту из-за отказа двигателя

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Якутии самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"Поступила информация, что воздушное судно Ан-2, вылетевшее из поселка Солнечный Усть-Майского района, произвело вынужденную посадку в пяти километрах от поселка Солнечный", — говорится в заявлении.
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Помимо экипажа из трех человек, в самолете находились восемь пассажиров. Погибших и пострадавших нет.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").
 
СолнечныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-2ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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