https://ria.ru/20240824/al-maliki-1968075461.html

Рияд аль-Малики: Палестина ожидает израильской операции на Западном берегу

Рияд аль-Малики: Палестина ожидает израильской операции на Западном берегу - РИА Новости, 24.08.2024

Рияд аль-Малики: Палестина ожидает израильской операции на Западном берегу

Палестинский сектор Газа, несмотря на все усилия значительной части мирового сообщества, остается местом ежедневных разрушений и смертей мирных жителей... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T09:00

2024-08-24T09:00

2024-08-24T09:00

интервью

израиль

палестина

махмуд аббас

рияд аль-малики

владимир путин

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968037172_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_fa3bfa7f50fb0d5d20a936fc7d95c090.jpg

Палестинский сектор Газа, несмотря на все усилия значительной части мирового сообщества, остается местом ежедневных разрушений и смертей мирных жителей. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о своем намерении посетить Газу. Однако, как рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости советник президента Палестины по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики, израильская администрация предсказуемо ответила Аббасу отказом. Малики, ранее 17 лет занимавший пост главы МИД страны, не исключил, что Израиль собирается провести широкомасштабную операцию на Западном берегу реки Иордан, а также призвал усилить давление на США, чтобы ограничить поставки оружия Израилю. Беседовала Ульяна Мирошкина.– Считаете ли вы переговоры в Дохе и предстоящие переговоры в Каире профанацией, чтобы потом обвинять сопротивление в нежелании прекратить огонь в Газе, что может послужить поводом для начала широкомасштабной войны?– Знаете, на самом деле я не стал бы обобщать. Необходимо конкретно и ясно расставить все по своим местам. Возможно, это действительно правда для Нетаньяху. Он действительно использует эти переговоры как профанацию, чтобы просто продемонстрировать, что он якобы хочет заключить сделку, в то время как ХАМАС на сделку идти не хочет.Но что касается других стран, в частности, Катара и Египта, они очень серьезны, крайне искренни и по-настоящему привержены благим целям, они стараются изо всех сил, чтобы действительно достичь прекращения огня, чтобы действительно спасти жизни, освободить заключенных и положить конец войне. Так что мой ответ зависит от того, о ком мы говорим. Но что касается Нетаньяху – да, разумеется, он использует эти переговоры в качестве "моста" для того, чтобы просто сбежать от своих обязанностей и переложить всю ответственность на других, например, на ХАМАС.– Считаете ли вы, что благие намерения стран, которые действительно хотят вести переговоры, могли бы перевесить намерения Нетаньяху?– Это зависит от ситуации. Соединенные Штаты Америки, которые считаются единственной страной, которая может оказать какое-либо давление на Израиль, не сумели в этом преуспеть. Я не ожидаю, что другие страны, включая Египет, смогут это сделать. Так что при всем уважении к Египту и к искренним усилиям, которые египетские власти предпринимали и предпринимают до сих пор для достижения прекращения огня, у Египта нет возможности оказывать такое давление на Нетаньяху, которое переломило бы его намерения. Раньше мы думали, что это смогут сделать только американцы, но американцы доказали, что они не готовы оказывать какое-либо давление на Нетаньяху в данный момент.– Спасибо. Почему, как вы думаете, правительство Палестины не было приглашено к участию в последних переговорах?– Мы на самом деле не являемся одной из сторон в нынешнем конфликте. А поскольку речь идет о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, то мы не участвуем в этом. Совершенно точно, что мы станем одной из сторон ситуации. Но это будет в тот момент, когда дискуссия будет сосредоточена на том, как будет построена жизнь после урегулирования конфликта, когда мы будем обсуждать первый день новой жизни. Тогда, безусловно, мы будем официально участвовать в обсуждении того, кто будет управлять КПП Рафах, в обсуждении реконструкции Газы. Но мы не приглашены на переговоры о прекращении огня, так как мы не являемся стороной конфликта, который начался 7 октября между ХАМАС и Израилем.– Устраивает ли вас такое положение дел?– Во-первых, если бы мы хотели принимать участие в этой дискуссии, это означало бы, что мы хотим быть вовлеченными в конфликт, но мы не участвуем в нем, и не хотим этого. Во-вторых, если бы мы были одной из сторон, от нас бы ожидалось, что мы будем оказывать давление. Я считаю, что было бы неправильно, если бы администрацию Палестины рассматривали или воспринимали как сторону, которая оказывает давление на ХАМАС, чтобы остановить его сопротивление израильтянам. Такое положение дел было бы крайне неловким.Так что нет, мы не собираемся брать на себя ответственность за то, что произошло 7 октября или позже, но мы, как законная власть всего палестинского народа, никуда не уйдем. И мы, безусловно, будем настаивать на том, чтобы играть ключевую роль, когда речь пойдет обо всех мероприятиях, связанных с организацией жизни после урегулирования кризиса.– Говоря о различных вовлеченных сторонах, можете ли вы сказать, что палестинское правительство открыто для встречи с руководством ХАМАС и, возможно, обсуждения формирования общего палестинского руководства в будущем?– Нет никакого табу на такого рода встречи. Эти встречи проходят на протяжении последних 17 лет. Последняя была в Пекине, в Китае, где стороны встретились по приглашению китайского правительства. Соглашение было достигнуто и подписано. До этого встречи также проводились много раз, в том числе и в Москве, где обсуждались различные вопросы. Документ был представлен, и ХАМАС отказался его подписать.До Москвы была встреча в Алжире, соглашение по ее итогам так и не вступило в силу. Встречи много раз были в Турции. Сотни раз они проходили в Египте. Множество раз они устраивались в Катаре. Поэтому я даже не могу вспомнить, сколько раз мы встречались, сколько было представлено инициатив. К сожалению, это не привело к заключению какого-либо серьезного соглашения, которое заставило бы стороны, в частности ХАМАС, принять участие в работе нынешнего руководства, представленного Организацией освобождения Палестины. Это действительно серьезная проблема, которую ХАМАС должен решить, а страны, которые продемонстрировали готовность выступить посредниками для них, должны обратить на это внимание.– Как вы думаете, что должно произойти, чтобы соглашение с ХАМАС было достигнуто?– ХАМАС должен признать тот факт, что есть только одно палестинское руководство, есть только один палестинский закон, и есть только одна палестинская законная вооруженная сила. Они должны признать, что Организация освобождения Палестины (ООП) является единственным законным представителем палестинского народа, и что, если они хотят действовать, они могут делать это под эгидой ООП, как и многие другие палестинские фракции и организации. В-третьих, ХАМАС не может игнорировать международное право и резолюции ООН, касающиеся вопроса о Палестине. ХАМАС должен проявить уважение и приверженность таким резолюциям и международному праву, чтобы завтра мы не оказались под санкциями, потому что ХАМАС нарушил международное право.Так что это даже не требования, а необходимые условия для того, чтобы ХАМАС был включен палестинский политический истеблишмент под эгидой ООП в качестве равноправного участника. И, конечно, в этом случае, ХАМАС будет законной палестинской организацией, способной действовать под эгидой ООП, а значит и организацией, которой ООП будет способна предоставить защиту. Потому что, как вы знаете, есть страны и организации, в том числе Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, которые считают ХАМАС террористической организацией.И мы действительно хотим оградить ХАМАС от любых санкций. ХАМАС является палестинской национальной организацией, которая пользуется народной поддержкой среди многих наших граждан - в самой Палестине и в диаспоре. Мы не можем игнорировать это. Они выиграли выборы в 2006 году. Совершенно очевидно, что игнорировать их было бы вредоносно для палестинского национального единства. В то же время мы очень хотели бы обеспечить защиту этой организации, мы хотим, чтобы они были включены в ООП, чтобы они придерживались международного права и принимали резолюции ООН. Поступая таким образом, они могли бы стать частью палестинского политического мейнстрима.– Ожидаете ли вы, что они могут пообещать выполнить эти требования?– Нет, знаете ли, мало обещать. Потому что, на самом деле, не мы и не я принимаем решения о ХАМАС. Это не я выношу вердикт ХАМАС. Это делает международное сообщество, это делает ООН, это их работа. И поэтому недостаточно того, что ХАМАС что-то мне пообещает. Важно, чтобы ХАМАС трансформировался и принял такую форму, которая позволила бы им поддерживать себя и оставаться в палестинской политике, пользоваться уважением и защитой, а также быть включенным в руководство страной сегодня, завтра и после окончания кризиса.– Какие меры вы предпринимаете, чтобы убедить Израиль прекратить агрессию в секторе Газа при условии, что Иран готов отказаться от возмездия в случае окончания войны в Газе?– Во-первых, я не могу повлиять на то, что Иран будет или не будет делать. Что меня беспокоит, так это зверства, преступления, которые Израиль совершает против моего народа в Газе. Для меня крайне важно понять, как я могу не только смягчить, но и искоренить такие зверства, совершаемые против моего народа. Мне действительно очень больно видеть, что у меня не получается по-настоящему защитить свой народ в Газе, видеть, что каждый день невинные мирные жители в Газе сталкиваются с геноцидом, с резней, с насильственным перемещением, разрушениями, болезнями, голодом.Да, я сам не могу защитить их. Но мне не стыдно признать, что я не могу победить Израиль, потому что Израиль превосходит все арабские страны вместе взятые с точки зрения военной мощи. Соединенные Штаты Америки всегда поставляли в Израиль самые современные американские вооружения, в том числе истребителями F-35, F-15 и многим другим вооружением. Такое оружие было передано лишь нескольким союзникам США, и в первую очередь Израилю. Не говоря уже о том, что им было предоставлено 35 миллиардов долларов в виде финансовой поддержки, 20 миллиардов долларов на покупку оружия у США. И это действительно отражает полную решимость администрации США вечно быть на стороне Израиля, независимо от совершаемых Израилем преступлений с точки зрения международного права. Америка даже на секунду не задумывается об этом. США поддерживают Израиль, несмотря ни на что. И по этой причине Израиль без колебаний продолжает совершать преступления и нарушения международного права, включая геноцид палестинского народа. Они продолжат делать это, до тех пор, пока знают, что защищены Соединенными Штатами Америки, пока они чувствуют, что могут избежать любых санкций и любой ответственности.Если вы спросите меня, какой на самом деле лучший способ остановить зверства Израиля против палестинского народа, я отвечу, что это санкции. А реально ли это в нынешней ситуации, когда Израиль находится под защитой и покровительством США? Очевидно, что нет, потому что, как вы знаете, санкции требуют резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). А этого не произойдет ни при нынешней администрации США, ни при следующей.Раз уж Совет Безопасности не собирается этого делать, я думаю, мы должны немного снизить наши ожидания с точки зрения санкций, призвав прекратить продажу или отправку оружия Израилю. Есть некоторые европейские страны, которые действительно думают об этом, или, по крайней мере, открыты для такой возможности из-за нарастающего давления. И давление на все страны, которые поставляют оружие Израилю, должно только возрастать. В частности, это касается США.Консультативное заключение, которое недавно было вынесено Международным Судом ООН, упоминает именно этот пункт. Об этом же шла речь в деле о геноциде, представленном Южной Африкой. Там ясно говорится о том, что страны, которые поставляют оружие Израилю, также являются участниками этого преступления, этого геноцида. Именно по этой причине Никарагуа подала иск в Международный суд ООН против Германии, Великобритании и Канады. И я считаю, что это положило начало очень важному импульсу, за которым необходимо следовать. Если мы продолжим оказывать такое давление, то найдутся страны, которые действительно рассмотрят этот вопрос, как сейчас происходит в Великобритании. Я считаю, что продолжение такого рода давления может очень помочь. Так что, если мы действительно не можем добиться успеха во введении санкций, по крайней мере, мы должны преуспеть в прекращении отправки и продажи оружия Израилю.– Как вы видите управление сектором Газа после войны?– Правительство должно быть укомплектовано Палестинской администрацией. Палестинская администрация является единственной законной властью, которая должна осуществлять надзор за выполнением обязанностей на всей палестинской территории. И сектор Газа является неотъемлемой частью этой территории. Это не только Западный берег, включая Восточный Иерусалим, но и сектор Газа. У меня нет никаких сомнений или иллюзий. Есть только один ответ и одна власть, которая может и должна управлять Газой, а также Западным берегом и Восточным Иерусалимом, и это – Палестинская администрация, которую возглавляет мой президент Махмуд Аббас.– Насколько велика угроза дестабилизации в Иордании, если давление на западный берег реки Иордан продолжится?– Угроза не очень серьезная. Разумеется, у иорданцев есть полное право на беспокойство. Они видели, что происходило в 1948 году в День Накбы. Они быть свидетелями событий 1967 года, когда Израиль оккупировал Западный берег, включая Иерусалим. И очевидно, что появляются опасения о том, что если Израиль будет оказывать давление на палестинцев, все может повториться в 2024 или 2025 году. Но я должен заверить Иорданию, что палестинцы в 2024 году не в той ситуации, в которой они были в 1948 или 1967 году. Не произойдет такого, чтобы палестинцы покинули свою землю, отдали ее Израилю и ушли из-за израильского давления. Совершенно очевидно, что независимо от того давления, независимо от всех преступлений, которые израильтяне совершали с 1948 года, палестинцы не ушли со своей земли, ни в 1948 году, ни в 1967 году, ни сегодня, когда их число достигает 1,8 миллиона человек. Израиль оккупировал Западный берег, Восточный Иерусалим и сектор Газа еще в 1967 году. За этим последовали все виды дискриминации, нападения, убийства, разрушения, конфискация земель, снос домов, строительство незаконных поселений и так далее. Все эти меры были направлены на то, чтобы вытеснить палестинцев, но этого так и не произошло. Так что если кто-то, в том числе, израильские лидеры, верит или думает, что повторение той же политики, которую они проводили в 1948 или 1967 году, заставит палестинцев уйти, то они сильно ошибаются. Это доказала стойкость палестинцев на их палестинской земле. И такова позиция всех палестинцев.– Как вы оцениваете вероятность широкомасштабной израильской операции на Западном берегу?– Я думаю, что это возможно. После того, как они достигли своих целей в Газе, после полного разрушения всех объектов, инфраструктуры, жилья, а также убийства стольких палестинцев в Газе, сейчас они продвигаются на другие фронты. Один из них находится на юге Ливана, а другой – на Западном берегу. И мы наблюдаем растущее число нападений на палестинское население на Западном берегу как со стороны поселенцев, так и со стороны израильских солдат. И каждый день количество военных вторжений в города, деревни, лагеря беженцев на Западном берегу увеличивается в два, три или даже четыре раза. Не говоря уже о террористических нападениях израильских поселенцев на палестинских жителей в изолированных деревнях или в лагерях беженцев. Так что мы совершенно точно ожидаем этого. Мы видим все признаки того, что эти опасения подтверждаются. Но я считаю, что мы очень хорошо готовы к такой ситуации, если она произойдет. Очевидно, что наши люди будут сопротивляться, они останутся, и они будут пытаться бороться за свое присутствие, за свое существование на палестинской земле. Они продолжат сопротивление независимо от того, что делают поселенцы или солдаты, и независимо от того, каковы цели таких нападений на палестинское население на Западном берегу.– Что касается ордера на арест Нетаньяху за преступления в Газе, на кого еще, по вашему мнению, МУС должен выдать подобные ордера? Чьи действия или поддержка также привели к зверствам и геноциду, которые мы наблюдаем сегодня в Газе?– Я действительно верю, что каждый израильский чиновник, который способствовал преступлениям, совершаемым против палестинского народа, будучи судьей, будучи министром, будучи парламентарием, будучи политиком, будучи военным, или принадлежа к аппарату безопасности – все они по-своему способствовали тем преступлениям, которые были совершены против палестинского народа.Я не пощадил бы никого. Я верю, что все они виновны. Все они несут ответственность, и МУС действительно должен выдать ордера на арест в отношении каждого из них. Да, я осознаю, что этого не произойдет. Полагаю, что МУС попытается точечно определить единичные фигуры, которые как-бы пересекли линию допустимого в соответствии с определенными нормами. И именно поэтому сейчас они сосредоточились на израильском премьер-министре и израильском министре обороны. Но этот список также должен включать в себя таких министров, как Смотрич или Бен-Гвир, а также всех других, кто призывал к убийству палестинцев, к голоду палестинского народа. В этот список должны быть включены и депутаты израильского парламента Кнессета, делавшие подобные заявления.Я верю, что МУС отслеживает и документирует заявления такого рода, исходящие от израильских официальных лиц. И я считаю, что МУС всегда может начать с первого списка, а затем перейти ко второму, третьему и продолжать до тех пор, пока не посадит в тюрьму всех этих израильских чиновников, которые посмели отказать палестинцам в их человечности и призывать к смерти палестинского народа.– Как вы оцениваете сотрудничество между Россией и Палестиной в продвижении дела Палестины?– Важность этих отношений вне всякого сомнения. Прекрасные отношения, которые существуют между президентом Владимиром Путиным и президентом Махмудом Аббасом, являются тому подтверждением. Они заинтересованы в том, чтобы встречаться на ежегодной основе, чтобы анализировать и обсуждать актуальные вопросы и находить пути к тому, чтобы углубить и расширить отношения между Россией и Палестиной.Мы довольны тем, как строятся наши отношения, и мы довольны уровнем их развития. Конечно, всегда есть возможности для совершенствования, и мы к этому стремимся. Но очевидно, что Россия непоколебима в поддержке палестинского дела. Мы слышали подтверждения тому многократно, как от президента Путина, так и от министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также во время дискуссий в Совете Безопасности ООН и на различных международных платформах. Поэтому мы не можем не поблагодарить Россию за такую решимость, активную позицию и признание справедливого дела палестинского народа. Спасибо за непоколебимую поддержку Палестины, ее законной борьбы за самоопределение, за свободу и независимость.– На днях в СМИ появилась информация о том, что Палестинская национальная администрация обратилась к израильским властям с просьбой разрешить Махмуду Аббасу посетить Газу. Имел ли место подобный запрос? Если да, считаете ли вы, что подобное разрешение будет предоставлено?– Мы не спрашивали разрешения. Мы объявили, что президент поедет в Газу. И тут же последовал израильский ответ, в котором говорилось, что они не позволят президенту Махмуду Аббасу войти в Газу. Это значит только то, что Газа находится под израильской военной оккупацией. Но мы не спрашиваем разрешения у израильских оккупантов, чтобы палестинский президент мог посетить любую часть палестинской территории. Это очевидно. При этом мы понимаем, что израильская военная оккупация помешает моему президенту поехать в Газу, в Восточный Иерусалим. Ранее Израиль абсолютно так же помешал мне, моим коллегам и многим другим поехать в Восточный Иерусалим. Так что это действительно реальность оккупации. Но эта реальность оккупации не означает, что мы соглашаемся с ней – мы просто ее принимаем к сведению.И именно поэтому президент Махмуд Аббас очень ясно заявил в своей речи перед турецким парламентом, что ему нужны защита и гарантии безопасности для того, чтобы он мог поехать в Газу. Он обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, он попросил генерального секретаря ООН предоставить ему такие гарантии для поездки туда. Аббас заранее знал, что Израиль не позволит ему поехать в Газу. Именно поэтому он запросил в поддержку и гарантии безопасности СБ ООН – чтобы преодолеть израильский отказ на въезд в Газу. Да, это признание реального положение вещей, но вовсе не смирение с таким раскладом.

https://ria.ru/20240822/gaza-1967676808.html

https://ria.ru/20240824/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240821/konflikt-1967671973.html

https://ria.ru/20240822/rezolyutsiya-1967887783.html

https://ria.ru/20240821/gaza-1967667417.html

https://ria.ru/20240823/khamas-1968047856.html

https://ria.ru/20240819/sektor_gaza-1966959083.html

https://ria.ru/20240823/izrail-1968024221.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, израиль, палестина, махмуд аббас, рияд аль-малики, владимир путин, хамас, оон, f-35, f-15se, организация освобождения палестины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году