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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 24.08.2024 (обновлено: 12:24 24.08.2024)
https://ria.ru/20240824/akhmat-1968217506.html
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области - РИА Новости, 24.08.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ "Ахмат" успешно РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T11:51
2024-08-24T12:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 24 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ "Ахмат" успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области. "Круглые сутки идут боестолкновения, противник пытается продавить те позиции где находятся наши подразделения, потому что мы стоим на основных его маршрутах продвижения. Получается, что спецназ "Ахмат" на основных направлениях его ударов находится и удерживает противника, уничтожая его. На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально", - прокомментировал Алаудинов ситуацию в данном районе РИА Новости. По словам собеседника агентства, стоящие на данном участке другие подразделения ВС РФ также работают очень эффективно и дают достойный отпор противнику.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240824/akhmat-1968181617.html
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области

© РИА НовостиБойцы спецназа "Ахмат"
Бойцы спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости
Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
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КУРСК, 24 авг - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ "Ахмат" успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области.
"Круглые сутки идут боестолкновения, противник пытается продавить те позиции где находятся наши подразделения, потому что мы стоим на основных его маршрутах продвижения. Получается, что спецназ "Ахмат" на основных направлениях его ударов находится и удерживает противника, уничтожая его. На данный момент обстановка подконтрольная и все нормально", - прокомментировал Алаудинов ситуацию в данном районе РИА Новости. По словам собеседника агентства, стоящие на данном участке другие подразделения ВС РФ также работают очень эффективно и дают достойный отпор противнику.
Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Ахмат" уничтожил в Курской области более десяти единиц техники ВСУ
Вчера, 00:27
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
14 августа, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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