https://ria.ru/20240824/aeroport-1968293245.html
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов - РИА Новости, 24.08.2024
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов
Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:29
2024-08-24T23:29
2024-08-24T23:29
сочи
минеральные воды
ютэйр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. В субботу днем в пресс-службе аэропорта сообщали, что экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, авиагавань работала по фактической погоде. "Мы работаем штатно, принимаем и выпускаем всех уже по расписанию, 19 из 20 вернулись, ждем последний - "Ютэйр" из Минеральных Вод должен в ближайшее время вылететь", - сказала собеседница агентства. В пятницу в краевом главке МЧС сообщили о ливнях в Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, на курорте ожидается цикл неблагоприятных погодных условий: ливни, подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах и сильный ветер.
https://ria.ru/20240824/pljazhi-1968251920.html
сочи
минеральные воды
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, минеральные воды, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Минеральные Воды, ЮТэйр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов
В Сочи прибыли экипажи 19 рейсов, уходивших на запасные аэродромы из-за непогоды