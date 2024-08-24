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В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов - РИА Новости, 24.08.2024
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23:29 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/aeroport-1968293245.html
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов - РИА Новости, 24.08.2024
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов
Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T23:29
2024-08-24T23:29
сочи
минеральные воды
ютэйр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. В субботу днем в пресс-службе аэропорта сообщали, что экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, авиагавань работала по фактической погоде. "Мы работаем штатно, принимаем и выпускаем всех уже по расписанию, 19 из 20 вернулись, ждем последний - "Ютэйр" из Минеральных Вод должен в ближайшее время вылететь", - сказала собеседница агентства. В пятницу в краевом главке МЧС сообщили о ливнях в Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, на курорте ожидается цикл неблагоприятных погодных условий: ливни, подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах и сильный ветер.
https://ria.ru/20240824/pljazhi-1968251920.html
сочи
минеральные воды
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сочи, минеральные воды, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Минеральные Воды, ЮТэйр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов

В Сочи прибыли экипажи 19 рейсов, уходивших на запасные аэродромы из-за непогоды

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта.
В субботу днем в пресс-службе аэропорта сообщали, что экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, авиагавань работала по фактической погоде.
«
"Мы работаем штатно, принимаем и выпускаем всех уже по расписанию, 19 из 20 вернулись, ждем последний - "Ютэйр" из Минеральных Вод должен в ближайшее время вылететь", - сказала собеседница агентства.
В пятницу в краевом главке МЧС сообщили о ливнях в Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, на курорте ожидается цикл неблагоприятных погодных условий: ливни, подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах и сильный ветер.
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СочиМинеральные ВодыЮТэйрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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