https://ria.ru/20240824/aeroport-1968293245.html

В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов

В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов - РИА Новости, 24.08.2024

В Сочи прибыли 19 ушедших на запасные аэродромы самолетов

Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T23:29

2024-08-24T23:29

2024-08-24T23:29

сочи

минеральные воды

ютэйр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Аэропорт Сочи работает штатно после непогоды, прибыли 19 рейсов, ранее ушедших на запасные аэродромы, сообщили РИА Новости в воздушной гавани курорта. В субботу днем в пресс-службе аэропорта сообщали, что экипажи 20 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за усиления ветра в Сочи, авиагавань работала по фактической погоде. "Мы работаем штатно, принимаем и выпускаем всех уже по расписанию, 19 из 20 вернулись, ждем последний - "Ютэйр" из Минеральных Вод должен в ближайшее время вылететь", - сказала собеседница агентства. В пятницу в краевом главке МЧС сообщили о ливнях в Сочи. Согласно прогнозу синоптиков, на курорте ожидается цикл неблагоприятных погодных условий: ливни, подъемы уровня воды в реках, смерч над морем, оползни в горах и сильный ветер.

https://ria.ru/20240824/pljazhi-1968251920.html

сочи

минеральные воды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сочи, минеральные воды, ютэйр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)