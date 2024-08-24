https://ria.ru/20240824/abbas-1968192669.html

Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России

Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России - РИА Новости, 24.08.2024

Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России

Глава Палестины Махмуд Аббас заинтересован в ежегодных встречах с руководством РФ, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера по международным... РИА Новости, 24.08.2024

2024-08-24T05:54

2024-08-24T05:54

2024-08-24T05:54

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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заинтересован в ежегодных встречах с руководством РФ, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. По оценке политика, в настоящий момент между Россией и Палестиной сложились крайне "важные" отношения. "Прекрасные отношения, которые существуют между президентом Владимиром Путиным и президентом Махмудом Аббасом, являются тому подтверждением. Они заинтересованы в том, чтобы встречаться на ежегодной основе, чтобы анализировать и обсуждать актуальные вопросы и находить пути к тому, чтобы углубить и расширить отношения между Россией и Палестиной", - отметил аль-Малики. В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент РФ подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.

https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html

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