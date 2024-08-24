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Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России - РИА Новости, 24.08.2024
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05:54 24.08.2024
https://ria.ru/20240824/abbas-1968192669.html
Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России
Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России - РИА Новости, 24.08.2024
Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России
Глава Палестины Махмуд Аббас заинтересован в ежегодных встречах с руководством РФ, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера по международным... РИА Новости, 24.08.2024
2024-08-24T05:54
2024-08-24T05:54
россия
палестина
москва
махмуд аббас
рияд аль-малики
в мире
владимир путин
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ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заинтересован в ежегодных встречах с руководством РФ, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики. По оценке политика, в настоящий момент между Россией и Палестиной сложились крайне "важные" отношения. "Прекрасные отношения, которые существуют между президентом Владимиром Путиным и президентом Махмудом Аббасом, являются тому подтверждением. Они заинтересованы в том, чтобы встречаться на ежегодной основе, чтобы анализировать и обсуждать актуальные вопросы и находить пути к тому, чтобы углубить и расширить отношения между Россией и Палестиной", - отметил аль-Малики. В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент РФ подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
https://ria.ru/20240823/palestina-1967941513.html
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россия, палестина, москва, махмуд аббас, рияд аль-малики, в мире, владимир путин
Россия, Палестина, Москва, Махмуд Аббас, Рияд аль-Малики, В мире, Владимир Путин
Глава Палестины заинтересован в ежегодных встречах с руководством России

Советник Аббаса: глава Палестины заинтересован во встречах с руководством РФ

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 24 авг - РИА Новости. Глава Палестины Махмуд Аббас заинтересован в ежегодных встречах с руководством РФ, заявил в интервью РИА Новости советник палестинского лидера по международным отношениям и его специальный посланник министр Рияд аль-Малики.
По оценке политика, в настоящий момент между Россией и Палестиной сложились крайне "важные" отношения.
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"Прекрасные отношения, которые существуют между президентом Владимиром Путиным и президентом Махмудом Аббасом, являются тому подтверждением. Они заинтересованы в том, чтобы встречаться на ежегодной основе, чтобы анализировать и обсуждать актуальные вопросы и находить пути к тому, чтобы углубить и расширить отношения между Россией и Палестиной", - отметил аль-Малики.
В начале августа Путин провел в Ново-Огарево переговоры с Аббасом. Президент РФ подчеркнул, что у России давние и глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, которыми Москва очень дорожит. Аббас, со своей стороны, отметил, что Россию и Палестину связывают десятилетия дружбы.
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РоссияПалестинаМоскваМахмуд АббасРияд аль-МаликиВ миреВладимир Путин
 
 
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