https://ria.ru/20240823/zapad-1968076096.html

В Киеве опровергли заявления, что Запад якобы не согласовал атаку на Россию

В Киеве опровергли заявления, что Запад якобы не согласовал атаку на Россию - РИА Новости, 23.08.2024

В Киеве опровергли заявления, что Запад якобы не согласовал атаку на Россию

Французские СМИ сообщили, что украинский источник опроверг утверждения западных представителей о том, что те якобы не согласовывали нападение ВСУ на Курскую... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:04

2024-08-23T16:04

2024-08-23T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

киев

владимир путин

николай патрушев

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Французские СМИ сообщили, что украинский источник опроверг утверждения западных представителей о том, что те якобы не согласовывали нападение ВСУ на Курскую область, хотя РФ ранее заявила, что оно было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без чьей прямой поддержки Киев бы не рискнул на это. По словам источника, союзники Киева были проинформированы до начала террористического нападения украинских войск на российский регион. Источник отметил высокий уровень прозрачности и сотрудничества между Украиной и западными странами, указав, что украинские службы тесно связаны со службами партнеров. Собеседник СМИ отдельно подчеркнул, что украинцы не смогли бы совершить нападение на Курскую область за спиной союзников ввиду сложности операции и вооружений, которые были задействованы. По его словам, все делается по согласованию с Западом, который якобы доверяет Киеву. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Белый дом, как и в госдепе США ранее отказались признать причастность США к подготовке и планированию террористического нападения ВСУ на Курскую область. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/borrel-1968056897.html

https://ria.ru/20240819/ataka-1967196308.html

https://ria.ru/20240823/mwm-1967999284.html

россия

курская область

киев

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в мире, россия, курская область, киев, владимир путин, николай патрушев, сергей нечаев (дипломат), вооруженные силы украины, нато