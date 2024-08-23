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Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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11:03 23.08.2024 (обновлено: 11:04 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zapad-1967976175.html
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области
Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:03
2024-08-23T11:04
россия
курская область
италия
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) Нике Коннолли. В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ. * Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20240822/zhurnalisty-1967745803.html
https://ria.ru/20240817/zhurnalisty-1966788929.html
россия
курская область
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россия, курская область, италия, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Италия, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист Deutsche Welle Коннолли незаконно побывал в Курской области

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) Нике Коннолли.
В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов.
Американский журналист Ник Пейтон Уолш на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
На трех иностранных журналистов завели дело после съемок в Курской области
Вчера, 11:48
Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран.
Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область.
ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента в России
Журналистка Стефани Баттистини - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
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17 августа, 17:23
 
РоссияКурская областьИталияМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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