https://ria.ru/20240823/zapad-1967976175.html

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:03

2024-08-23T11:03

2024-08-23T11:04

россия

курская область

италия

мария захарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Еще один западный журналист незаконно побывал на территории Курской области и опубликовал об этом материал, речь идет о корреспонденте немецкой медиакорпорации Deutsche Welle* (признана иноагентом в РФ) Нике Коннолли. В публикации на сайте Deutsche Welle* утверждается, что Коннолли посетил Суджу. Отмечается, что он отправился в город под наблюдением украинских военных и пробыл там несколько часов. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что каждый случай незаконного проникновения журналистов стран Запада в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Ранее МИД РФ сообщил, что послу Италии в Москве Чечилии Пиччони был выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской телерадиокомпании Rai, незаконно проникшей на территорию РФ для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ЦОС ФСБ РФ сообщил в четверг, что против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских журналисток Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России в Курской области. Ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело против итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини. Подчеркивается, что санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Американское издание Washington Post ранее опубликовало материал о том, что его журналисты и фотограф проникли в Суджу в сопровождении военных ВСУ. * Организация, выполняющая функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20240822/zhurnalisty-1967745803.html

https://ria.ru/20240817/zhurnalisty-1966788929.html

россия

курская область

италия

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россия, курская область, италия, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины