https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968094534.html
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:49
2024-08-23T16:49
2024-08-23T18:39
происшествия
волгоградская область
узбекистан
таджикистан
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. Люди из ориентировок – уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем "в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере". Тошева в 2023 году приговорили к восьми годам колонии. За аналогичное преступление в 2022 году осужден и Низирчон Тошов – его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Тошов получил восемь с половиной лет. Рустамчон Наврузи в 2022 году отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере – по решению Дзержинского районного суда Волгограда, подробностей дела в картотеке суда нет.В материалах суда сказано также, что Тошов и Тошев признали вину в полном объеме, но от дачи показаний отказались в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, узбекистан, таджикистан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Узбекистан, Таджикистан, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Трое предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 осуждены за сбыт наркотиков
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. Люди из ориентировок – уроженцы Узбекистана
и Таджикистана
.
Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем "в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере". Тошева в 2023 году приговорили к восьми годам колонии. За аналогичное преступление в 2022 году осужден и Низирчон Тошов – его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Тошов получил восемь с половиной лет. Рустамчон Наврузи в 2022 году отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере – по решению Дзержинского районного суда Волгограда, подробностей дела в картотеке суда нет.
В материалах суда сказано также, что Тошов и Тошев признали вину в полном объеме, но от дачи показаний отказались в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.