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Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
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16:49 23.08.2024 (обновлено: 18:39 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/zalozhniki-1968094534.html
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19 - РИА Новости, 23.08.2024
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19
Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:49
2024-08-23T18:39
происшествия
волгоградская область
узбекистан
таджикистан
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. Люди из ориентировок – уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем "в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере". Тошева в 2023 году приговорили к восьми годам колонии. За аналогичное преступление в 2022 году осужден и Низирчон Тошов – его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Тошов получил восемь с половиной лет. Рустамчон Наврузи в 2022 году отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере – по решению Дзержинского районного суда Волгограда, подробностей дела в картотеке суда нет.В материалах суда сказано также, что Тошов и Тошев признали вину в полном объеме, но от дачи показаний отказались в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
https://ria.ru/20240823/ik-1968055980.html
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968015588.html
волгоградская область
узбекистан
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происшествия, волгоградская область, узбекистан, таджикистан, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Волгоградская область, Узбекистан, Таджикистан, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19

Трое предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 осуждены за сбыт наркотиков

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, снятого на территории ИК-19 в Волгоградской области во время захвата заложников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Трое из четырех предполагаемых захватчиков заложников в ИК-19 в Волгоградской области были осуждены по статьям о сбыте наркотиков, следует из материалов судов.
Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. Люди из ориентировок – уроженцы Узбекистана и Таджикистана.
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников
Вчера, 15:09
Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем "в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере". Тошева в 2023 году приговорили к восьми годам колонии. За аналогичное преступление в 2022 году осужден и Низирчон Тошов – его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Тошов получил восемь с половиной лет. Рустамчон Наврузи в 2022 году отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере – по решению Дзержинского районного суда Волгограда, подробностей дела в картотеке суда нет.
В материалах суда сказано также, что Тошов и Тошев признали вину в полном объеме, но от дачи показаний отказались в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Кадр видео захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
В волгоградской колонии заключенные захватили заложников
Вчера, 13:26
 
ПроисшествияВолгоградская областьУзбекистанТаджикистанФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Захват заложников в волгоградской колонии
 
 
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