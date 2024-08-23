https://ria.ru/20240823/zaharova-1968006244.html

В Германии глушат доносящие правду голоса, заявила Захарова

В Германии глушат доносящие правду голоса, заявила Захарова - РИА Новости, 23.08.2024

В Германии глушат доносящие правду голоса, заявила Захарова

В Германии глушат альтернативные голоса, которые дают возможность получить фактический материал и анализировать его, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T12:47

2024-08-23T12:47

2024-08-23T12:49

германия

россия

берлин (город)

мария захарова

анналена бербок

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 23 авг - РИА Новости. В Германии глушат альтернативные голоса, которые дают возможность получить фактический материал и анализировать его, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приведя в пример инцидент с немецким журналом Compact. "Это был пример того, как на Западе глушат альтернативные голоса, а что такое альтернативный голос - это правда возможность получения фактического материала, это возможность анализа. Если бы так это рассказывали немцам, если бы вот такие интервью доходили до массовой аудитории, то они по-другому бы относились и к (глава МИД ФРГ Анналена Бербок - ред.) Бербокам и ко всем зеленым, они понимали бы, что эти люди не проводят национальную политику", — сказала Захарова на Х Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" платформы "Росмолодежь. События". Она также напомнила о своём интервью журналу Compact, после которого он вскоре был закрыт. "Они (журнал Compact - ред.) выпустили это интервью ровно так, как оно было записано. Через несколько дней, буквально через 2-3 дня, к ним пришла "немецкая репрессивная машина". У них прошли обыски, и им объявили об их закрытии... Мало того, официальные представители Германии на уровне министров заявили о том, что они провели спецоперацию относительно закрытия СМИ, которые занимаются не той деятельностью, которая не соответствует представлениям нынешнего Берлина о стандартах журналистики", - сказала она. Ранее глава МВД ФРГ Фезер сообщила, что журнал Compact был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски. Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая спустя несколько дней связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения. Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html

https://ria.ru/20240128/berbok-1923990906.html

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германия, россия, берлин (город), мария захарова, анналена бербок, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире