https://ria.ru/20240823/zaes-1968074327.html

На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения

На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения - РИА Новости, 23.08.2024

На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения

Резервная высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:57

2024-08-23T15:57

2024-08-23T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Резервная высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны."На Запорожской АЭС в 15.30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС обеспечено на данный момент за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1".

https://ria.ru/20240823/zaes-1967963162.html

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