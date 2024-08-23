https://ria.ru/20240823/zaes-1968074327.html
На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения
На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения - РИА Новости, 23.08.2024
На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения
Резервная высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:57
2024-08-23T15:57
2024-08-23T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Резервная высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны."На Запорожской АЭС в 15.30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС обеспечено на данный момент за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1".
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запорожская аэс, запорожская область, энергодар, россия, украина
Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Россия, Украина
На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения
Линию энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС ввели в работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости.
Резервная высоковольтная линия энергоснабжения "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале
.
Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны.
"На Запорожской АЭС в 15.30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС обеспечено на данный момент за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Феросплавная-1".